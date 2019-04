El UCAM Murcia abandona el playoff tras empatar en casa

La primera gran ocasión del partido cayó del lado del equipo de Munitis. En esa primera jugada llegó el gol del UCAM Murcia en el minuto cinco de partido. KIlian Grant aprovechó un balón muerto en el área para adelantar a los locales tras el despiste de la zaga ibicenca. Los murcianos salieron con la premisa de dominar el partido y los primeros compases del choque tuvieron como protagonistas a los azulones.

El UD Ibiza se atascó mucho en la creación de juego, no tenía un plan claro del partido, al menos fue lo que se vio en el terreno de juego. Munitis cambió para este encuentro la disposición de la defensa. Los carrileros no estaban tan abiertos como en otras ocasiones y Collantes e Isi Ros se dejaron caer más a banda. Grego Sierra, como medio defensivo sacaría los balones desde la zaga ayudado por los centrales.

La alegría en el banquillo universitario duró media hora, en el 32 de partido, un fallo de marca de Javi Fernández a Rodado provocó que el nueve de los visitantes pusiera el empate en el marcador con un remate de cabeza desde el punto de penalti. Germán no pudo hacer nada y solo cabía esperar que la reacción del UCAM fuese instantánea para espantar viejos fantasmas cada vez que reciben un gol.

La suerte no acompañó al UCAM en los últimos metros, pero se vio a un equipo compacto que lo intentó y quiso jugar al fútbol. Sin más tiempo en el reloj, ambos equipos se fueron a vestuarios con sensaciones distintas. El Ibiza, salvo dos jugadas aisladas, no generó peligro. Sin embargo, el equipo de Munitis.

Tras el descanso, Munitis dio entrada a Luis Fernández, que volvía a ser titular tras su aparatosa lesión que le ha mantenido lejos del equipo durante dos meses. De esta forma, la intención del técnico cántabro era ganar más profundidad en el centro de campo. Los carrileros sí ganaron más protagonismo gracias a ese cambio, Gurdiel y Migue García comenzaron a generar peligro en la banda, aunque la conducción en la medular no cesó. Precisamente Luis fue el propulsor de las ocasiones más claras del UCAM en la segunda parte, su entrada generó frescura en un equipo que estaba al borde de romper la igualada.

Munitis no quería tirar el partido y quitó a Grego Sierra del campo para incluir a Hicham. El ex del Almería acompañó a Luis en el centro del campo como último jugador para asistir a Onwu. No era suficiente y, el míster metió más dinamita arriba. El murciano Titi sería el encargado de entrar al césped en detrimento de Onwu, que se vació en La Condomina, aunque esta vez sin suerte.

La ocasión más clara de la segunda parte la tuvo Hicham, que conectó desde fuera del área con un balón que salió de su pierna derecha con mucha fuerza. Lucas rechazó el balón haciendo una de las paradas de la jornada. Siguieron sucediéndose las llegadas al área del UCAM, pero la mala suerte se apoderó del equipo. Sin tiempo para lograr la igualada, los universitarios tuvieron que conformarse con un empate que los ha sacado de playoff.