Una buena imagen que cuesta muy cara

La Real Sociedad jugó como nunca en el Camp Nou, pero perdió como siempre. Al menos durante las dos últimas décadas. Esta frase hecha se debe aplicar como resumen de lo ocurrido en el partido contra el Barcelona. Porque los de Imanol Alguacil, seguramente, completaron una de las actuaciones más serias de una Real en el coliseo azulgranda en los últimos años. El problema es que esa buena imagen le puede costar muy cara. Tanto que de cara a los dos partidos seguidos que tiene esta semana en Anoeta el entrenador oriotarra se ha quedado sin ninguno de sus pivotes específicos para jugar de '4' por delante de la defensa.

El conjunto txuri-urdin regresó de Barcelona con otras dos bajas que se suman a las muchas e importantes ausencias que acumulan en las últimas semanas, un problema con las lesiones que está lastrando sus aspiraciones europeas y que ya no puede ser sólo fruto de la casualidad o la mala suerte. Del Camp Nou regresaron lesionados Diego Llorente e Igor Zubeldia. Parece que lo del central madrileño no es algo de relevancia, aunque la cercanía del partido contra el Villarreal deja muy en duda su concurso en la jornada de entre semana. Más problemática parece la lesión del centrocampisra azkoitiarra, descartado completamente para jugar los dos partidos en Anoeta que tienen los realistas esta semana, contra Villarreal y Getafe.

El parte médico emitido por la Real a la finalización del partido en Barcelona no arroja duda alguna. Diego Llorente se tuvo que retirar antes de tiempo por precaución, al sentir "un pìnchazo muscular en su pantorrila izquierda", así que se entiende que no es algo grave. Más problemático parece lo de Zubeldia, que sufrió un "pinchazo muscular en el aductor derecho" cuando intentaba cortar un balón en el campo azulgrana. Se estiró demasiado al resbalarse, y no pudo continuar. Se está a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas complementarias para conocer el dignóstico definitivo, pero se teme por una rotura de fibras de cierto grado que le impida jugar ya en los partidos que quedan esta temporada.

Eso es un problema serio para Imanol Alguacil, que se queda sin pivote específico para jugar por delante de la defensa. Illarramendi acaba de volver con el grupo, y su vuelta parece prematura; el pivote del filial Ander Guevara también está lesionado; lo mismo que David Zurutuza, que podría ser un recurso para ese puesto. Y tampoco estará para el jueves Zubeldia. Eso le deja al oriotarra con la difícil tesitura de tener sólo tres centrocampistas específicos del primer equipo: Sangalli, Merino y Pardo. Los tres apuntan a titulares, con el navarro jugando por delante de la defensa y no entre líneas, algo que ya hizo con buenas prestaciones en el Camp Nou cuando se lesionó Zubeldia. Otra opción es la de hacer debutar a otro 'potrillo', al joven pivote del filial, martín Zubimendi, que ya fue convocado la anterior vez con tantos problemas en la medular en forma de lesiones.