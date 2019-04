Iago Aspas y la mano de Escribá

El triunfal regreso de Iago Aspas está empañando otras situaciones que se producen en el Celta. Sus números son innegables. Desde que Iago Aspas se recuperó y en los partidos en los que jugó, el Celta sumó 10 puntos (10 de 12 con Aspas que no estuvo en el Wanda Metropolitano). El internacional de Moaña marcó 6 goles y ofreció seis asistencias. Números que solo están alalcance de un genio como él.

Pero su regreso ha empañado los grandes partidos que ha efectuado Rubén, ya decía Javier Maté "es muy difícil ser actor secundario cuando tienes a Iago Aspas en el campo". Pero su recuperación está coincidiendo con la recuperación del Celta, que está claro que en gran medida se debe a la grandeza de los genios, pero en otra se debe a la mano de Fran Escribá. Su trabajo con la plantilla está siendo espectacular y ante el Girona se vieron, como reconocía el propio técnico "los mejores 45 minutos desde que estoy aquí. Creo incluso que el resultado fue corto para nuestros merecimientos. Ganamos todos los rechaces, generamos mucho juego por fuera que es una idea de juego que a nosotros nos gusta".

Seguramente Miguel Cardoso si tuviese a Aspas seguiría en Vigo pero la llegada de Escribá ha sido clave para encauzar la permanencia. Es un conocedor de la Liga Española y de su plantilla a la que está sabiendo sacarle el máximo rendimiento. Ha encontrado su once tipo, ha sabido colocarlos y ordenarlos en el campo con un equilibrio que antes no existía. Y ahora el Celta defiende mejor (aunque sigue teniendo algún problema) y tiene la posesión del balón sin demasiadas complicaciones. Hasta Boufal ha aprendido a no abusar del regate...

El equipo está en el buen camino.