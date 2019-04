Vox defiende la continuidad de los trasvases porque "el agua de España es de todos los españoles"

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha defendido este sábado desde Albacete la continuidad de los trasvases, y ha llamado a construir un "discurso nacional" si tiene influencia en el próximo Ejecutivo.

Ante más de mil personas, y otras tantas que se quedaron sin asiento, Abascal ha insistido en que "tiene que quedar claro que el agua de España es de todos los españoles, sin distinciones". "Defenderemos los trasvases y un discurso nacional del agua".

Abascal ha defendido la recentralización de competencias y ha atacado al Estado de las autonomías, asegurando que sólo está sirviendo para "premiar a desleales y traidores".

El líder político ha sugerido aquí que "si basta con un Parlamento, no se necesitan 17" en el resto de comunidades autónomas, al tiempo que ha considerado que el Estado de las autonomías "es el Estado del bienestar de los partidos políticos" tradicionales. "Va en contra de la pluralidad y de la igualdad, sólo entrega prebendas y concesiones", ha criticado.

Santiago Abascal ha defendido sus políticas para conseguir una "inmigración ordenada" y ha propuesto modificar la normativa para poder echar a un okupa "de una patada" cuando entre a habitar una vivienda que no es suya.

También ha centrado parte de su discurso en criticar la ausencia de Vox de los debates electorales, donde su partido "tenía mucho que decir".

El candidato por la provincia de Albacete, Rafael Fernández Lomana, ha tenido minutos en su primer gran acto desde que se conociera que encabezaría las papeletas de Vox.

"Muchos amigos me dicen que por qué me embarco en este proyecto. Me preocupa el futuro de las pensiones, me preocupa que nuestros hijos se tengan que ir fuera de España a buscar trabajo y me preocupa el despilfarro de dinero público. Ese dinero es vuestro y tiene que volver a vuestros bolsillos", ha aseverado.