Javi Hernández: "Egea nos ha hecho creer que podemos llegar al play-off"

El Real Oviedo arrancó este martes una nueva semana de entrenamientos a las órdenes de Sergio Egea. La victoria del pasado fin de semana en Almería (0-1) ha hecho que los azules estén a dos puntos de la zona de fase de ascenso y vuelvan a creer en sus opciones de disputar el play-off.

En esta primera sesión semanal estuvieron presentes todos los jugadores del primer equipo y además subieron del filial Ugarte, Steven y Jero. Los titulares en Almería realizaron trabajo regenerativo y junto a ellos estuvieron Omar Ramos y Juan Forlín, que van poco a poco integrándose tras no estar disponibles la pasada jornada por molestias. Una vez finalizado ese suave trabajo, ambos se ejercitaron en solitario con el preparador físico.

Escucha la rueda de prensa completa de Javi Hernández

Al final del entrenamiento el joven defensa Javi Hernández, titular con el argentino en la pasada jornada, pasó por la sala de prensa de El Requexón y habló del cambio de mentalidad del equipo con la llegada de Sergio Egea: "Nos ha hecho creer que todavía teníamos posibilidades de jugar play-off. Quedan seis finales y que si las sacamos adelante vamos a estar seguro ahí metidos".

La llegada del argentino le ha servido para ser titular y volver al centro de la zaga en lugar de jugar como lateral. Javi se ganó el puesto por delante de hombres con peso como Oswaldo Alanís: "Durante la semana el míster prueba varios sistemas y jugadores pero no sé que voy a ser titular hasta el día del partido. Él sabe que puedo jugar tanto de central como lateral. En esta ocasión me ha puesto de central y contento con ello".

Javi Hernández fue titular en el regreso del sistema de cuatro defensas, algo a lo que no están acostumbrados: "Cambia un poco porque tienes uno menos atrás, no tienes tantas ayudas. Debes correr un poco más. Pero si están la defensa y el equipo juntos no hay espacios y no tienes que correr tanto. La presión es de todo el equipo. Tenemos que ir a muerte para que el rival no saque el balón jugado desde atrás y los defensas lo tengamos más sencillo".

El central realizó un gran partido en la victoria frente al Almería, que para él fue clave para seguir con opciones de play-off: "Cambia. De salir de un partido con el Córdoba con ese mal sabor a esta semana consiguiendo la victoria fuera de casa ante un gran rival... cambia. El equipo estaba mentalizado, teníamos que salir a pelear desde el primer minuto y hacer un partido bastante serio. Fuimos discilplinados y eso nos llevó a esperar ese momento en el que llegase ese gol que nos dio la victoria. Salimos a por el partido desde el primer minuto. El equipo puso todo de su parte. Vamos a seguir intentándolo hasta el final".

Ahora llega al Carlos Tartiere el Granada y los azules intentarán romper la racha de tres empates consecutivos como locales: "Va ser un partido bastante duro porque ya sabemos dónde está el Granada y el equipo que es. Tenemos que salir como en el partido pasado frente al Almería e ir a por la victoria. Los últimos partidos no los hemos podido sacar adelante y queremos darle otra alegría a la afición en casa".

Por último tuvo palabras para Jimmy, canterano con el que coincidió en el Vetusta y que se ha asentado en el primer equipo: "Siempre le he considerado un gran futbolista desde que estaba con él en el filial. No me sorprende porque ese es el nivel que puede dar, y lo está dando".