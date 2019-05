Egea: "Tenemos que contagiar a la afición con nuestro fútbol agresivo y de ataque"

Al Real Oviedo ya no le valen las calculadoras, así lo reconocía Joselu ayer en sala de prensa. Después de una temporada echando cuentas para ver dónde podían fallar sus rivales para ellos salir beneficiados, reconocía el delantero que se había cansado de hacer cálculos que no llevaban a ningún lado. El conjunto azul, que solo se centra en ganar su próximo encuentro, sabe que depende de sí mismo para jugar el play-off. Una filosofía que se ha instalado en el vestuario con la llegada de Sergio Egea. Casi buscando más influir en el aspecto mental que futbolístico, el argentino pretende que sus jugadores tengan un carácter valiente y ganador de cara a esta recta final. Ese es el mensaje optimista y esperanzador que ha querido transmitir el técnico a su plantilla desde su regreso a la ciudad:

"Les dije algo coherente, de sentido común. Lo que este club necesita. Futbolistas ganadores, que lo son. Y solamente debemos buscar al rival, que somos un equipo grande. Hay una confianza plena en ellos para que compitan y poder alcanzar play-off. Cuando se gana, los ánimos suben y se entrena mucho mejor. Los triunfos son bienvenidos siempre. El sábado compitieron de la mejor manera, se trajeron tres puntos importantísimos y ahora a seguir la carrera".

La empresa en este caso no será nada sencilla porque, después de lograr una importante victoria en Almería, ahora el Oviedo se enfrentará al Granada (domingo, 20:30h.), un rival que ocupa la segunda plaza y lucha abiertamente por el ascenso directo junto a Osasuna y Albacete. El conjunto nazarí, que tiene seis puntos menos que el cuadro navarro, aventaja en tres puntos al equipo manchego: “El Granada es un equipo que quiere ascender directamente y está ahí por méritos propios. En nuestro campo y ante nuestra afición vamos a ir a buscarlos para que los tres puntos se queden aquí. Me siento muy responsabilizado. Para mí es un privilegio estar de vuelta. Debo trabajar para que compitamos de la mejor manera. El equipo tenía una buena línea, no se hacen 53 puntos fácil, así que no hay que desmerecer a lo anterior".

Los carbayones volverán a jugar en el Carlos Tartiere, un estadio que la última vez despidió a Anquela y los suyos con una sonora pitada tras el empate frente al Córdoba y que no ve ganar a su equipo desde hace mes y medio. Después de tres empates consecutivos como locales, el último triunfo de los azules ante su afición fue el 17 de marzo ante el Nástic (2-0).

"La afición siempre está con su equipo. Da gusto que el Tartiere te aliente de esa forma. El apoyo de ellos es bárbaro, son el número 12. Y luego nosotros tenemos que contagiarlos con nuestro fútbol agresivo y de ataque. El Oviedo tiene que ser algo grupal, de conjunto, para llegar al objetivo que es jugar el play-off. Estuve 20 meses en el pasado y a la gente siempre la encontré animada y respaldando al equipo. Apoya a su club, siente los colores y quiere siempre ser los mejores”, destacó el argentino.

Sergio Egea tendrá las bajas para este partido de Mossa, sancionado, además de Forlín y Omar Ramos, que todavía no se encuentran recuperados de sus molestias. Vistas las buenas sensaciones del primer encuentro, se espera que repita la alineación que venció el pasado fin de semana con un sistema novedoso esta temporada, el 4-4-2: "Lo que funciona no se toca, porque los chicos dieron una imagen interesante. Seguía mucho la plantilla durante la temporada y ya tenía una radiografía. Una vez aquí me han sorprendido gratamente. Los noto bien. La plantilla es correcta. Cuando tienes un filial que compite tan bien, darles la oportunidad es importante. De Jimmy no tenía referencias, pero entró con una fuerza grande. Está muy bien preparado. Le tocó y parece un veterano jugando en el centro. Me gustan los futbolistas así, con chispa y rápidos".