Dani Giménez: "El Cádiz marcará qué puede hacer el Deportivo"

Llegó el momento decisivo de la temporada. Con el Dépor en playoff de ascenso de nuevo, pero sin margen de error tras los lamentables meses precedentes, los coruñeses recibirán el domingo en Riazor al Cádiz. Para el portero Dani Giménez, el duelo puede ser decisivo: "El partido de Cádiz puede marcar qué va a hacer el Deportivo. Si no damos esos pasos necesarios vamos a acabar con dudas y así es complicado conseguir el ascenso". Giménez reconoce que "a nosotros cualquier fallo te trunca la temporada".

Sin embargo, el gallego cree que el ascenso directo es prácticamente imposible y se centra en que su escuadra llegue en forma a la fase de ascenso a Primera. "Estamos ganando sin ser brillantes. Pero nuestro objetivo es poder llegar bien al final para estar con garantías", afirma. Dani Giménez está convencido aún así de que el Dépor puede ganar todos los partidos que restan para el final de Liga.

El Deportivo llega a la jornada 38 tras sumar dos victorias seguidas. "Llevábamos tiempo sin esa sensación y sobre todo ahora. Estamos un poquillo despegando", reconoce el portero.

"Hemos sabido sufrir muy bien en estos últimos partidos y hay que aferrarse a esos resultados" .

Al guárdame ta, sin embargo, le preocupa la mentalidad y la forma de afrontar el partido en su equipo. "Es la hora reivindicarnos en Riazor y que la gente vea que retomamos el vuelo. Las victorias llaman a las victorias. Es la inercia de ganar", destaca el capitán.

"No se si el equipo está preparado para ganar en Riazor como se jugó fuera. Me preocupa que el equipo no sepa que en Riazor hay que ganar", destaca preocupado el portero, que pide a todo su equipo que se suelte, que de un paso al frente en mentalidad porque "es el momento".

Por último, sobre el rival del domingo, Dani Giménez resalta que "el Cadíz es un equipo al que se le hace ocasiones y al que le tenemos ganas", recuerda el portero que el equipo andaluz goleó a los blanquiazules en el Carranza. "Nosotros tenemos gente con gol y hay que aprovechar esta dinámica. A nosotros nos falta presión alta y tranquilidad para crear fútbol", concluye.