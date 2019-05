El candidato de Alternativa dos Veciños augura que será la "sorpresa"

El candidato en A Coruña de Alternativa dos Veciños, Pedro Armas, confía en que esta formación "dé la sorpresa" en estas municipales. Considera que la obtención de un concejal sería un buen resultado pero cree que pueden andar por los tres. El alcaldable, que ya pasó por el PSOE y por Podemos, ha hablado de la bajada del PP y ha criticado los conflictos internos de los socialistas, aunque asegura que en las generales le dió su confianza a Pedro Sánchez "haciendo una quiniela combinada". Armas ha estado en los desayunos electorales de la Asociación de la Prensa.

Armas ha presentado unas líneas programáticas con vocación metropolitana y una fachada marítima con cero uso residencial, ni siquiera vivienda protegida. Propone revitalizar el tranvía o eliminarlo por completo. No descarta impulsar un hermanmiento de A Coruña con la Habana, haciendo un guiño con el Che Guevara de Oleiros y asegura que no pactará con ninguna fuerza de derechas, pero que no llegará para bloquear a ningún partido.