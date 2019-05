Polvo eres

Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy les quiero hablar del polvo. Sí, sí, del polvo, han oído bien. No se habla suficiente del polvo, no es un tema de opinión pública y ya va siendo hora de hacerle un hueco en la radio.

¿Por qué existe el polvo? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Quién lo ha inventado?

Hay muchos tipos de polvo. Está el polvo fino que cubre la superficie de los muebles. Que tu le pasas el Pronto y el paño y te quedas todo feliz pero al día siguiente sigue estando ahí! Yo creo que si nos quedamos un rato largo mirando, vemos como vuelve a aparecer el condenado.

Luego está el polvo del suelo, ese es peor, porque se forman como pequeñas nubes de polvo, como si fuese el oeste americano, porque se las ve rondando por la casa y piensas que va a venir el sheriff a detenerte, por guarro.

El polvo es como ese amigo pesado que aparece justo cuando llegas a casa cansado de un día largo, para darte la lata con sus cosas. Lo bueno de los amigos pesados es que si quieres no les abres la puerta, o no les contestas al teléfono, pero el polvo...el polvo ya está dentro de casa.

En mi caso, un alérgico al polvo con rinitis crónica, la batalla contra la suciedad pasa a ser una cuestión de vida o muerte. Cojo la escoba, el paño, miro al polvo a los ojos y le digo: amigo, o tú o yo. Y el polvo me mira a los ojos con una sonrisa sarcástica y me dice: sabes que si quiero estornudas, ¿verdad? Pues no me tientes.

En fin, queridos amigos, dicen que la mayor parte del polvo que se acumula en las casas son células muertas de sus habitantes. Si esto es así, estamos continuamente echándonos a nosotros mismos a la basura. Y eso no es nada bueno para la autoestima. Claro que dejar el polvo sin barrer no es bueno para todo lo demás.

Una última cosa: si alguien nos mensajea preguntando "¿qué tal?" y nosotros respondemos "hecho polvo" tengan en cuenta la sutil diferencia entre escribirlo con hache o sin ella. Que duda cabe.