Viti: "Que nadie nos dé por muertos"

El Real Oviedo completó este miércoles su primera sesión de entrenamientos semanal tras dos días de descanso. El conjunto de la capital del Principado comenzó así a preparar su visita al Málaga del próximo lunes a las 21.00 horas. Los azules tendrán una nueva final en su lucha por el play-off de ascenso a Primera y Sergio Egea ya le da vueltas a su once de cara a la Rosaleda.

Uno de los que podría entrar en esa alineación es el cantero Viti Rozada, que en el empate frente al Granada (1-1) fue el elegido en la recta final por Sergio Egea para intentar dar velocidad y frescura al equipo en su objetivo de remontar.

El extremo disputó 25 minutos en sustitución de Yoel Bárcenas y ahora se presenta como la alternativa al panameño, que no está en su mejor momento de la temporada. Viti pasó este miércoles por la sala de prensa de El Requexón y analizó la actualidad del equipo.

Escucha la rueda de prensa de Viti.

"Yo creo que el equipo está compitiendo muy bien. Llevamos dos partidos donde hemos demostrado tener mucha personalidad y saber jugar al fútbol. Contra el Granada si dura el partido 5 minutos más, hubiésemos conseguido la victoria", explicó en primer lugar.

Después Viti tuvo palabras para el empate frente al Granada: "En líneas general el equipo estuvo muy bien contra un equipazo como el Granada. Hasta que tengamos vida, pelearemos hasta el último minuto del último partido".

Para el canterano la clave está en no mirar más allá de cada partido y competir hasta el final: "Tenemos que seguir con la misma filosofía, competir cada partido. Que nadie nos dé por muertos que vamos a pelear seguro."

El próximo lunes el Real Oviedo visitará al Málaga, un rival directo en la lucha por el play-off, y Viti avisa del potencial del equipo: "El Málaga es un rival complicado, está ahí por algo. Pero tenemos que pensar en nosotros, si el equipo está concentrado y le mete intensidad vamos a tener opciones de llevarnos el partido".

El de Laviana fue el otro día uno de los elegidos por Sergio Egea para entrar al terreno de juego e intentar la remontada, algo que agradece: "Intento pelear al máximo porque como se entrena se juega. Si el míster me da la oportunidad intento aprovecharlo al máximo. Le gusta que los bandas estén abiertos y nada más que se pueda encarar, ir a por el lateral y sacar buenos centros".

En concreto Viti explicó que a él, Egea le pide "que explote mi velocidad, que soy muy rápido. Que tenga confianza en mi mismo, que si estoy aquí es porque me lo he ganado. Que si tengo la oportunidad de encara que lo intente, que seguramente me lleve al defensa".

Por último tuvo palabras para sus compañeros del Oviedo Vetusta, que están sellando la mejor temporada de la historia del filial azul: "Parte de la temporada estuve con ellos y hay un equipazo. Es el mejor Vetusta de toda la historia. Hay muy buenos jugadores y se está viendo con Jimmy. Cualquiera que sube al primer equipo demuestra que hay mucha calidad".

Actualidad del entrenamiento.

En esta primera sesión semanal Sergio Egea dividió al equipo en dos grupos, separando así a titulares y suplentes frente al Granada. El técnico argentino comienza a recuperar efectivos y Omar Ramos completó toda la sesión junto a los suplentes, de hora y media, mientras que Juan Forlín estuvo a menor intensidad junto al once inicial del domingo.

Destacar la presencia de varios jugadores del Oviedo Vetusta. A los habituales Javi Hernández, Viti Rozada y Jimmy se sumaron los defensas Josín y Jero, además del delantero Steven Prieto.