Redescubre la calle Panaderas de A Coruña

¡Hola de nuevo, marineros!

Después de volar a Londres en el último post, volvemos a A Coruña para redescubrir una de sus calles más emblemáticas. Si en febrero nos volvíamos a enamorar de la calle Galera a través de sus restaurantes, ahora haremos lo propio en Panaderas, pero gracias a sus comercios.

La calle Panaderas comunica la plaza de España con el Orzán y Cordonería y por ello se convierte en una arteria crucial del centro de A Coruña, pero es cierto que durante un tiempo estuvo un poco de capa caída. Por suerte, desde hace años está recuperando su esplendor y creo que es gracias a diferentes proyectos empresariales. En 2007 abría la Casa Museo Casares Quiroga, donde vivió el presidente del Gobierno de la II República, pero, seamos realistas, son otros locales más banales los que le dan vida. Es el caso, por ejemplo, de Caneca Furada con sus cervezas artesanas o el restaurante O'delito y su estupendo menú diario que puedes consultar cada semana en su web (aunque en realidad este local está en la plaza interior del bulevar del Papagayo, en la calle Tabares, 1). ¿Y qué decir del Feudo? Un bar que ya se puede considerar un clásico de la ciudad, que ha servido de sede para todas las quedadas tuiteras celebradas en A Coruña y que además, acaba de renovar su local. ¡Tenéis que visitarlo!

Estos tres bares seguro que son viejos conocidos para muchos, pero el otro día, haciendo recados por la zona redescubrí esta calle a través de sus tiendas y ahora espero que lo hagáis conmigo.

Los Postres de Kelly

Bajando desde la plaza de España (o Campo da Leña) me encontré con un atractivo y colorido escaparate. No era una tienda de ropa o una juguetería, sino una pastelería que te invitaba a entrar ya desde la puerta gracias a unas apetecibles galletas. Hablamos de Los Postres de Kelly, en el número 13 de la calle Panaderas. Raquel, su propietaria, cuenta que en agosto cumplirá cinco años en esa ubicación pero admite que, como yo en ese momento, son muchos los coruñeses que no la conocen todavía (esperamos revertir un poquito esta situación desde Llegando a puerto).

Raquel fue dependienta, masajista y finalmente convirtió su pasión en su negocio, que no va nada mal. Empezaron solo dos personas y hoy ya son cinco los que atienden este obrador, especializado en postres por encargo y en general pastelería creativa. Tartas de varios pisos y recubiertas que tan de moda están, pasteles en forma de número, gallegas con tus personajes favoritos... Cuando yo la conocí era Pascua y vendía unos huevos preciosos en varios tamaños.

Los precios, de lo más variado, desde los 75 céntimos las cookies a 40 euros lo huevos de Pascua más elaborados. Otro punto fuerte de esta tienda es que además de ofrecer el producto ya preparado, también vende todos los artilugios y herramientas de cocina que necesitan los amantes de la repostería. A un lado, toda una pared llena de espátulas, pinzas, moldes y toda clase de instrumentos para mí desconocidos. Al otro, piruletas, gallegas, tabletas de chocolate... ¡No os lo podéis perder!

Toledano estudio

Seguimos bajando la cuesta y nos dirigimos a mi destino, Toledano estudio. Todo un clásico en A Coruña y lugar de culto para los estudiantes de Bellas Artes, que además tienen descuento. Como intuiréis se trata un de una tienda especializada en artes plásticas, así que encontraréis todo lo necesario para practicarlas y como yo estoy empezando a pintar, pues allá que fui. Si buscáis pinceles buenos y baratos para acuarela, que sepáis que allí los venden todos, sin importar el tamaño, a dos euros.

Además de los materiales, en Toledano estudio también enmarcan pinturas y venden cuadros de artistas locales, seguro que alguna vez paseando os habréis quedado mirando las obras de su escaparate, como me pasa a mí con las ilustraciones de Carlos Arrojo. ¡Qué maravilla de dibujos!

Albino

Y de un clásico a una novedad. Ya casi al final de la calle llegamos a Albino, una hermosa tienda de decoración que ha abierto hace solo unos meses. ¡Y menuda decoración! Albino se basa en el diseño así que todo lo que verás es bello y especial. Muebles particulares basados en el estilo minimalista pero con mucho color y un punto retro. El precio obviamente es más elevado que el de la franquicia sueca, pero tu aparador no será el de otros cientos de coruñeses. Y si el bolsillo no te alcanza para comprar un sillón, siempre puedes apostar por objetos decorativos: preciosos frascos, tazas y jarras peculiares, jarrones que no necesitan flores para decorar. ¡Me los llevaría todos! También hay una pequeña sección de papelería con cuadernos y lápices, entre otros útiles de escritura, todos ellos con diseños en la misma línea que el resto de la tienda.

Para hacer un regalo especial, creo que en Albino podéis encontrar la pieza perfecta. Pero si lo que quieres es tirar la casa por la ventana, en Albino también elaboran proyectos de interiorismo que, intuyo por el buen gusto con el que está decorada la tienda, deben de ser espectaculares.

Hasta el nombre está bien pensando. Albino alude al blanco, al blanco de sus paredes que es la combinación de todos los colores, los colores que también encontrarás en su tienda y al mismo tiempo, según cuenta su propietario, alude a una belleza extraña, diferente, como la que encontrarás en este espacio que es mucho más que una mueblería y al que deseo una larga vida.

¿Conocéis estos comercios? ¿Sois clientes de alguno de ellos? Contádmelo aquí abajo y si creéis que a alguien le pueden gustar estas recomendaciones, no dudéis en compartir el post en redes sociales. Muchas gracias.