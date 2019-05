El cadáver de la mujer encontrado en su casa no muestra signos de violencia

La Policía investiga las causas de la muerte de la mujer que fue encontrada en su vivienda en Ronda de Outeiro. El cuerpo no mostraba signos de violencia ni de implicación de terceras personas en el fallecimiento. También indicaba que la persona, que ya ha sido identificada, llevaba varios días sin vida, aunque todavía no hay datos concretos ya que no se conocen aún los resultados de la autopsia.

Los Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local encontraron el cadáver ayer a la tarde, tras recibir aviso de los vecinos por el olor desagradable que salía del inmueble.