Mossa: "El ADN de este equipo siempre ha sido no perder la fé"

El Real Oviedo completó este jueves su segunda sesión de entrenamientos de la semana, antes de medirse el próximo lunes al Málaga desde las 21.00 horas en el estadio de La Rosaleda. Para Sergio Egea será una nueva final y con el objetivo se sumar los tres puntos ya perfila su once.

Uno de los que lucha por entrar en esa alineación es el lateral izquierdo Mossa, que con Egea solo disputó minutos ante el Almería ya que el pasado fin de semana cumplió sanción. El valenciano pasó en esta ocasión por la sala de prensa de El Requexón y analizó la actualidad del conjunto azul.

Rueda de prensa completa de Mossa.

En primer lugar, Mossa habló sobre la línea del equipo frente al Granada: "La primera parte fue muy buena, estuvimos en campo contrario. Estuvo controlada, pero en la segunda tras el gol cambia el escenario. Al final una jugada nos mete en el partido y podemos llegar a ganar. Hay que valorar el punto. Tal y como se puso no era sencillo y parecía que íbamos camino de perder".

"Ha sido siempre el ADN de este equipo, el no perder nunca la fé. Podemos estar mejor o peor pero nunca hemos perdido la cara a los partidos. Siempre hemos peleado hasta el final", añadió el defensa del conjunto azul.

Además el lateral analizó la importancia del encuentro en Málaga: "Vamos a un campo donde tienen que subir directos y de los más importantes de la categoría, pero no somos menos que nadie. Tenemos nuestras armas, confiamos en nosotros mismo y si estamos a buen nivel seremos capaces de ir a Málaga y ganar".

"El primer día el míster fue claro. Habló conmigo, me mostró su confianza y me dijo lo que quería de mi en el campo. Me comentó que confiaba mucho en mi e intento devolvérselo en cada entrenamiento para que vea que estoy preparado. En lo personal... estaba jugando mucho. Llevo bastante minutos esta temporada y ahora les está tocando a otros compañeros. Lo importante no soy yo, es el club. Cada minuto que juegue un jugador puede ser el decisivo y el que nos meta en se play-off", comentó Mossa sobre suplencia y relación con Sergio Egea.

Por último Mossa reforzó el discurso que han tenido sus compañeros en los últimos días. El equipo está capacitado para pelear por todo: "Estamos convencidos de que podemos competir contra cualquiera y debemos competir para meternos. Al final es el primer paso. Más allá de que el juego sea más bonito o menos, lo importante son los puntos. No hay margen de error y los que sean más fuertes en las últimas cinco jornadas serán los que puedan aspirar a esas plazas".

Actualidad del entrenamiento.

En cuanto la sesión de este jueves el Real Oviedo completó cerca de dos horas de entrenamiento en el que el argentino Sergio Egea dedicó la mitad del trabajo físico. Sobre el césped de El Requexón se pudieron ver ejercicios con y sin balón para pulir ese aspecto, acompañados de posesiones y un partidillo final.

Lo más positivo es que, salvo percance durante la semana, el técnico del conjunto azul podrá contar con Omar Ramos, que trabajó al mismo ritmo que sus compañeros y podrá entrar en la convocatoria para el lunes. Quien sigue sumando carga de trabajo es Juan Forlín, que se retiró antes del partidillo final, y está ya en la recta final de su recuperación.