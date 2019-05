Lombán: "El Oviedo es un equipo que empuja mucho, nunca se le puede dar por muerto"

En el próximo rival del Real Oviedo, el Málaga, se encuentra el futbolista asturiano David Lombán. El central, que se formó en las categorías inferiores del club carbayón, salió en juveniles rumbo a Valencia. Después pasó por diferentes equipos como el Elche, Granada o Eibar, entre otros.

Lombán, desde la llegada de Víctor Sánchez del Amo al banquillo del conjunto andaluz, se ha hecho con un hueco en el once. Pero el próximo lunes no le va a quedar más remedio que ver el partido desde la grada ya que está sancionado tras ver una cartulina amarilla el pasado lunes contra el Cádiz.

“Me dio mucha rabia, no solo por el partido especial que era, sino porque ahora estaba disfrutando de minutos. Las sanciones nunca llegan en un buen momento, una lástima, pero ojalá que gane el equipo”, comentaba nuestro protagonista en SER Deportivos Asturias.

Escucha la entrevista íntegra aquí

“Consideramos finales todos los partidos. No te puedes dejar puntos en ningún lado, nosotros tenemos una cuenta pendiente en casa y es un buen momento para saldarla”, afirmaba Lombán tras no vencer en La Rosaleda desde el pasado mes de enero.

Después del enfrentamiento ante el Oviedo, el cuadro blanquiazul descansará y sumará los tres puntos correspondientes al partido del Reus. “Vienen muy bien porque hay mucho en juego, hay enfrentamientos directos y encontrarte con esos tres puntos sin jugar siempre viene bien”, destacaba el central.

Sobre el conjunto carbayón aseguró haber visto a menudo sus partidos durante la temporada y advirtió del potencial que tienen los azules: “Los veo siempre que puedo. Conozco a muchos de sus jugadores, algunos personalmente. Es un equipo que empuja mucho, nunca se le puede dar por muerto porque tienen una convicción tremenda en lo que hacen. Hay que estar atentos a los futbolistas de arriba porque pueden desequilibrar el partido en cualquier momento. Trataremos de que ellos jueguen en base a nosotros y no al revés”.

Dentro de la plantilla ovetense tiene un buen amigo como es Saúl Berjón, con el que coincidió en varias etapas de su trayectoria, ya sea en las categorías inferiores del club o ya como profesionales en las filas del Eibar. "Tengo muy buena relación con él. Es un jugador referencial en el club. Se lo ha ganado por mérito deportivos y personales”, destacó David en los micrófonos de Radio Asturias.

Al ser preguntado por si Berjón había intentado convencerle para venir al Oviedo, el avilesino fue contundente en su respuesta, aunque siempre teniendo en cuenta lo que le había aportado vestir la elástica azul durante su formación: "En el fútbol se dan muchas circunstancias. Uno no siempre va donde la gente espera o donde él quiere. Al final te pone donde tienes que estar y en Málaga me han tratado fenomenal y he encontrado una familia aquí. Estoy encantado”.

“Siempre lo diré, que mi nacimiento futbolístico fue allí, como también gran parte de la educación personal que tengo. Si hoy estoy donde estoy o he estado donde he estado ha sido en gran parte gracias a ese club. Ojalá algún día este enfrentamiento se vea en Primera”, zanjó el asturiano.