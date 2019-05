Mauro Silva descarta presidir el Dépor; Fernando Vidal, dispuesto a dar el paso

Mauro Silva descarta presidir el Deportivo. El astro brasileño ha declinado la oferta que le ha hecho llegar un grupo de empresarios y accionistas del Dépor encabezados por Ignacio Rivera, CEO de Estrella Galicia. En su carta a los deportivistas, Mauro Silva ha explicado que sus compromisos empresariales en Brasil y los adquiridos con la Federación carioca hacen imposible dar ese paso. Desea suerte al Dépor en el retorno a Primera.

Carta a mis queridos deportivistas Mauro Silva La especial situación de nuestro Real Club Deportivo de La Coruña, con la dimisión de la Junta Directiva y la necesaria elección de otra nueva en un período tan corto de tiempo, ha hecho que algunos accionistas y amigos, como Ignacio Rivera, consejero delegado de Estrella Galicia, todas ellas personas competentes y serias que quieren ver al club coruñés ocupando nuevamente su espacio de gloria en el fútbol español, hayan tenido la gentilezade proponerme a mí como candidato a la presidencia de nuestro Club, algo que de antemano agradezco pues denota afecto y reconocimiento a mi persona, que fui, como de todos es sabido, jugador del equipo durante trece años consecutivos, aportando todo mi entusiasmo y juventud a la consecución de logros deportivos inolvidables: Liga, Copas del Rey y Supercopas. Al acabar mi carrera deportiva, hace ya catorce años, regresé a mi país de origen y desde entonces he estudiado para recorrer una carrera en el mercado del fútbol, de manera profesional. En 2015 asumí la vicepresidencia de la Federación Paulista de Futbol (FPF), un proyecto que me apasiona, con un gran interés humano, con el que me he comprometido hasta el final. Más recientemente, el año pasado, fui elegido por aclamación vicepresidente de la FPF, en la candidatura encabezada por el Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, un hombre serio y con el compromiso de transformar el fútbol paulista. Nuestro mandato llega hasta el año 2022. De esa manera, hice un pacto con los casi 100 clubes paulistas, asegurándoles una gestión profesional de la FPF, así como con jugadores y entrenadores de São Paulo. Cumplir mis compromisos es algo que ha marcado mi vida. No hará falta recordar que así fue cuando en mi etapa de jugador no atendí propuestas de clubes de mayor potencial económico que el nuestro, y cumplí mis contratos con el Deportivo. Y creo que esa misma responsabilidad y el compromiso con la palabra dada deben guiar ahora mi decisión. Quiero acabar reiterando mi gratitud a todos los que confían en mí, en la seguridad de que encontrarán a otra persona con un perfil más adecuado que el mío para ocupar la presidencia del Deportivo, otra responsabilidad enorme que yo no podría atender sin faltar a mi compromiso con la FPF, así como con la Secretaría de Deportes del Estado de Sao Paulo o el Plenario de la Autoridad Publica del Fútbol del Ministerio de Deportes de Brasil, entidades de las que también soy miembro actualmente. Un gran abrazo a toda A Coruña y a todo el deportivismo, con el deseo del ascenso a Primera División, de vuestro amigo eterno MAURO SILVA."

Plan B

Ahora, ese mismo grupo de empresarios y accionistas trabajan a marchas forzadas en encontrar un nombre que encabece el proyecto. Era esperable que Mauro Silva dijera que no. Trabajan a marchas forzadas por encontrar una cabeza visible para un proyecto que gozaría de todas las opciones para salir elegido para dirigir al club blanquiazul.

Fernando Vidal, preparado por si falla la candidatura de los empresarios

Las elecciones del Dépor no paran de dar cambios inesperados. Si el pasado martes, Fernando Vidal tenía pensado no presentar su proyecto para dirigir el Deportivo. Ahora, el empresario coruñés medita dar ese paso al frente. Ante lo que considera, candidaturas con poco apoyo y pocas opciones de presentarse, Vidal ha decidido dar el paso al frente. El exconsejero ya ha habilitado varias oficinas para recoger acciones a su nombre y condiciona su candidatura a que no haya un proyecto sólido. Vidal también afirma que si no se consolida esa candidatura, apoyará el proyecto que considere que cumple con los requisitos de seriedad que él considera necesarios.

Fernando Vidal explica en un comunicado que "como todos los deportivistas sigo con el máximo interés el proceso abierto desde la dimisión del Consejo de Administración, proceso que debe desembocar en el nombramiento de un nuevo Consejo en la próxima Asamblea Extraordinaria. Es por ello que he decidido junto a mi equipo de colaboradores dar un paso al frente. Nos hemos puesto a trabajar en recabar apoyos ante la posibilidad de presentar una candidatura, siempre para intentar sumar y ayudar a nuestro club. Con máximo respeto al resto de personas que se han postulado públicamente de cara a la Junta de Accionistas, si finalmente no hubiese un candidato que ilusione al deportivismo y que este avalado por un número significativo de acciones y accionistas, presentaremos nuestro proyecto en la semana previa a la asamblea extraordinaria".

Fernando Vidal termina afirmando que "el Deportivo necesita un Presidente y un Consejo fuertes y cercanos, que defiendan por encima de todo a los suyos: afición, jugadores, técnicos y empleados del Club. El Deportivo necesita un Presidente y un Consejo serios, capaces de cumplir con los compromisos adquiridos con terceros, un consejo y un presidente integrador y dialogante, en un escenario en el que todos, absolutamente todos, somos importantes, que venga libre de cargas y de peajes.