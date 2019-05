Bóveda: "Ganar, ganar y ganar"

Ocasión perdida. Otra más. El Deportivo completó ayer un nuevo encuentro en el que no pudo dar a la afición la recompensa de la victoria. Desde el 20 de enero la afición coruñesa no ve ganar a los suyos. La frustración y la decepción eran evidentes en Eneko Bóveda esta mañana. "Hubo una comunión grada equipo especial desde el principio. El equipo hizo un buen partido. Fuimos mejores y tienes un resultado que no es bueno".

El examen del partido, en opinión de Bóveda, está condicionado al momento delicado que vive el equipo. "Si fuese una de las primera jornadas de liga estaría bastante contento porque fuimos bastante mejores. Algún compañero del Cádiz me lo reconocía. Pero todo se oscurece con nuestra situación clasificatoria". De ahí que, echando mano de la célebre frase de Luis Aragonés, al equipo solo le queda ganar sin preocuparse de ningún otro factor. "Ni casa ni fuera, ni afición ni no afición. Nosotros debemos dar el nivel de ayer. Así podremos entrar en play off. Si la línea es esta el Dépor va a ser peligroso", avisó el ex del Athletic.

Ante los gaditanos, el Deportivo mostró dos caras bien diferenciadas. El de la primera mitad, que redujo al Cádiz a una caricatura y el de la segunda mitad, donde el equipo plegó líneas y dejó más metros a los visitantes. "Hay que pensar qué ha provocado ese cambio: una decisión propia o el rival. Cuando nos ponemos por delante en el marcador cedemos terreno. En los partidos anteriores nos dio resultado y ayer no. Debemos hacer ese análisis sobre qué equipo queremos ser con el marcador por delante" reflexionó un Bóveda que dijo desconocer los motivos de esa metamorfosis.

Eso sí, pese al resultado, el defensa vasco quiso hacer un resumen positivo sobre lo visto ayer en Riazor. "Si hubiésemos jugado así otros partidos anteriores, el bagaje sería diferente. Con lo que queda solo podemos ganar, ganar y ganar y no te puedes ir contento. Pero se vio el Dépor que queremos ver" afirmó Bóveda.

En el aspecto individual, el de Cádiz significó la mejor actuación desde que Bóveda viste la camiseta blanquiazul. Un hecho sobre el que el lateral prefirió no ahondar. "No me gusta hablar de mí. Es cierto que cualquier jugador en unas condiciones favorables rinde mejor. No es igual mi situación ahora que hace tres meses".