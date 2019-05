Prudencia del gobierno y pesar de la patronal ante el fracaso de la fusión de Liberbank y Unicaja

Tras casi medio año de conversaciones y cuando parecía inminente la noticia justo en el sentido contrario, Liberbank y Unicaja, rompían este martes la negociación para la que se daba como casi segura fusión de ambas entidades para crear el sexto grupo financiero más potente del país. A falta de información pública, la noticia trascendía al hilo de la preceptiva comunicación a los organismos reguladores, en este caso la CNMV, y en la que las dos entidades manifestaban su decisión de suspender las negociaciones.

De fondo, el imposible encuentro sobre el peso que ha de tener cada entidad en el accionariado y en el que el banco participado por Cajastur aspiraba a no tener menos del 40 por ciento. Hay una impresión generalizada, aunque no unánime, de que el fracaso de la fusión es una mala noticia en tanto que se trata de otra oportunidad perdida de aumentar tamaño para Liberbank que sigue descubierta ante una hipotética absorción no pactada. Eso es lo que trasluce la valoración del presidente de la patronal asturiana Belarmino Feito, que considera que se trata de una "mala noticia".

La ministra de Economía, Nadia Calviño, desde Oviedo, ha eludido pronunciarse sobre el detale de una operación que inscribe el proceso de reestructuración bancaria que atraviesa el mercado español, y que considera que el bien a proteger es el interés de los clientes y del ciudadano en general.

El gobierno asturiano, prudencia y papel institucional obligan, expresa su respeto a la lógica autonomía de Liberbank para decidir sobre su política de alianzas. El Principado se limita a expresar el lógico deseo de que esas decisiones vayan en beneficio de la estabilidad de Liberbank y permitan conservar su fuerte arraigo y vinculación con Asturias como entidad que es participada por Cajastur.