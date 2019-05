Quique: "Cuando estás pendiente del resto y no de ti, la cagas"

Quique González pidió este miércoles a sus compañeros que se centren exclusivamente en sus partidos y no en las cuentas por el ascenso. El Dépor llega a cuatro jornadas del final de Liga a un punto del play off y no dependiendo de sí mismo. Las cuentas pasan por ganar y esperar fallos de rivales. Sin embargo, el delantero del Depor reduce el objetivo a lo que haga el propio equipo. "Cuando estás pendiente del resto y no ti, al final la cagas. Sabemos que somos buenos y que haciendo las cosas bien estamos cerca de ganar", resume el jugador.

El equipo se la juega ante el Lugo en el Anxo Carro. Un derbi fratricida con los dos equipos jugando se la vida. Los locales por evitar el descenso y los coruñeses por ascender "Es un partido muy importante. Ahora más que derbi es un partido clave", resume Quique, que añade que "lo único que hay que pensar es en ganar. Mentalidad de tres puntos".

Sobre el rival, el máximo goleador del Deportivo cree que "el Lugo es un equipo que juega bien al fútbol y últimamente marca muchos goles". Entiende que será importante "partir de mantener la meta a cero" y después "tendremos ocasiones". Reconoce por último que una derrota en Lugo pude ser definitivo en contra de un equipo que quiere estar el año que viene en Primera.