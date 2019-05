Continúa el desabastecimiento de medicamentos. Según la Agencia Española de Medicamentos, 587 fármacos no se pueden dispensar actualmente en las farmacias porque no los hay. Una situación que tiene una creciente repercusión en las consultas de atención primaria donde los médicos no pueden recetar determinados medicamentos. Por ejemplo, el Valsartan para la tensión, el Trankimazin Retard, el antidepresivo Elontril y el antibiótico Dalacin.

El Colegio de Farmacéuticos indica que en la mayor parte de las situaciones, el desabastecimiento se está solventando con medicamentos sustitutos aunque reconoce que hay casos en los que sí se produce un impacto asistencial.

El impacto asistencial se registra en un l0% de pacientes que precisan ese tipo de medicación, son fármacos que hay que traerlos del extranjero. Los pacientes con problemas de tensión forman parte de los más afectados. En un 57% sí hay un fármaco alternativo. En casi un 6% no hay ninguna opción, según los datos oficiales.

No obstante, en el 10% de los casos sí se ha producido un impacto asistencial en el paciente que lo necesitaba.