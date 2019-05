Pedro Armas reivindica el urbanismo "planificado" de Paco Vázquez

El candidato de Alternativas dos Veciños, Pedro Armas, ha sido hoy el protagonista de las entrevistas electorales de Radio Coruña. Ex socialista y ex de Podemos ha reivindicado el urbanismo "planificado", dice, del ex alcalde Francisco Vázquez.

Uno de los mensajes centrales de su campaña es facilitar la gobernabilidad al partido que consiga más votos para llegar a la alcaldía en María Pita.

un brasileiro del agra del orzán Raquel López / Elena López Pedro Armas es una cara conocida de la ciudad.. de la ciudad y de la política. Brasileño del Agra del Orzán, se siente muy de barrio y dice que por haber hecho campaña por él ya ha valido la pena todo. Ex del PSOE y ex de Podemos, ahora se pone una margarita en la solapa y hasta su vestimenta se tiñe de su color... Fue premio extraordinario de fin de carrera en geografía e historia y como buen geógrafo, entre sus aficciones está el senderismo, la naturaleza y disfrutar de un buen paisaje. En su retina se puede ver de principio a fin las mejores escenas de Memorias de ÁFRICA, pero dice que siente debilidad por cualquier película de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco' o 'La lengua de las mariposas'. Tampoco se decanta por un único libro. El de su adolescencia ha sido 'El viejo y el mar', de Ernest Hemingway, pero no puede olvidar el 'Adiós, María', de la gallega Xohana Torres. En estos momentos está leyendo 'El amor, la vida y las mujeres,' de Mario Benedetti y lo lee junto al mar, en la playa de Barrañán. A estos comicios se presenta como candidato de A Coruña por Alternativa dos Veciños, sin embargo ha militado durante varios años en el PSOE. Durante la época del Bipartito, en 2005, desempeñó las labores de Delegado Provincial de Educación. Abandona el socialismo en 2014 por, dice, "aburrimiento de la vida orgánica del partido". Desde entonces ha estado colaborando en materia de educación con varias fuerzas políticas pero sin casarse con nadie. Hace un año recibió la propuesta de Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, de presentarse por el partido de la margarita, a lo que contestó que sí casi al momento. Su amor por la ciudad también lo lleva representado en los colores de su equipo de fútbol. Es forofo del Deportivo y abonado del Maratón Superior. De hecho, ha practicado fútbol hasta pasados los 40, en los veteranos del Crendes. Por lo que sí es capaz de decantarse es por una canción. 'De vez en cuando la vida', de Joan Manuel Serrat.