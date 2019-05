Trabajadores de recogida de basura irán a la huelga si no cobran indemnizaciones

Los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura de A Coruña irán a la huelga indefinida si no se acomete el pago de indemnizaciones por fallecimiento o incapacidades. Ante la falta de acuerdo entre la empresa y la representación sindical, el gobierno municipal ha planteado la mediación a través del Consello Galego de Relacións Laborais.

Afirman que falta por cumplir este punto del acuerdo alcanzado con Cespa, que fijaba el cumplimiento de aspectos como la mejora de la maquinaria y de la formación, poniendo como fecha límite el 16 de mayo.

El comité de empresa volverá a reunirse este jueves con la empresa concesionaria, Cespa, y el Concello. Manifiesta que los sistemas de seguridad de la maquinaria funcionan correctamente a día de hoy y que las fechas de los cursos de formación han sido marcadas, pero que si no están mañana dadas las órdenes de pago de indemnizaciones, el próximo día 17 anunciarán la convocatoria de huelga. Esperan no obstante obtener soluciones ya que, apuntan, prefieren que no llegue a materializarse.