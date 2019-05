Isidro Sánchez: invidente, 26 años y candidato a alcalde

Invidente, 26 años y candidato a la alcaldía de un pequeño municipio de la provincia de Ciudad Real. En concreto, la localidad de Santa Cruz de los Cáñamos. Su nombre es Isidro Sánchez y encabeza la lista del PSOE. Sánchez perdió la visión con apenas 17 años, tras sufrir un accidente doméstico.

Sánchez confesaba, en declaraciones a SER Valdepeñas, que cuando dio el paso en introducirse en política, su familia le dijo que se metía en "muchos jaleos y en muchos compromisos". Pero, ahora, todo su entorno familiar y amigos le animan y apoyan. En esta línea, Sánchez continuaba "les tengo que empujar pero al final se animan a hacer campaña conmigo".

Asimismo, Sánchez ha subrayado que es "el único candidato invidente en España, únicamente hay otro en una pedanía de Cáceres". Sobre este aspecto, el propio Isidro recalca que "una persona invidente tiene limitaciones (...) no me puedo meter a pilotar un avión (...) pero en política no hay problema siempre que seas honrado y con ganas de hacer cosas".

De esta forma, este joven ha querido destacar que "en los pequeños municipios es más compleja la accesibilidad". Todo ello porque no hay apenas dos personas que sean invidentes o tengan algún problema de accesibilidad. También, se ha mostrado agradecido por su equipo de la candidatura, así como por el PSOE, que es el partido por el cual se presenta a la alcaldía.

Un camino que, para Isidro, no ha sido fácil, puesto que cuando perdió la visión, tras sufrir ese accidente doméstico en el que le cayó salfumán en los ojos. Un momento que recordaba "yo solo veía limitaciones (...) por más que la ONCE me proponía actividades (...) siempre ante cualquier limitación, hay que proponer alternativas".

Sin embargo, no ha ocultado que varios vecinos de esta pequeña localidad no terminaban de estar de acuerdo con este paso. Un hecho que el propio Sánchez confirma que "una persona invidente hace 30 años no contaba con los medios que contamos hoy en día (...) las nuevas tecnologías, un perro guía (...) los invidentes podemos tener limitaciones pero, para ello, proponemos alternativas".

Finalmente, el tiempo y las urnas, que se colocarán este domingo en esta pequeña localidad de apenas 500 habitantes, determinarán sí Isidro Sánchez se proclama como el primer alcalde invidente de España. Un hecho que, si nos fijamos en pasados resultados electorales, es algo bastante probable. Todo ello, porque en los comicios de 2015, 2011 y 2007 consiguió la alcaldía el partido socialista, pero, en la política municipal, no importan tanto las siglas como las personas.