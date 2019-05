Egea: "Hay plantilla para ganar los doce puntos que quedan"

Esta mañana el Real Oviedo tuvo la penúltima sesión de la semana y las miradas estaban puestas en Jimmy, que ayer dio el susto después de que se tuviese que retirar del entrenamiento con molestias en su rodilla izquierda. El canterano, según confirmó Sergio Egea, estará listo para jugar contra el Numancia: “Jimmy está bien, hoy entrenó muy bien. Con Forlín estamos con precaución porque entrena, pero se le vuelve a inflamar la rodilla”.

Escucha la rueda de prensa completa de Sergio Egea

Con la duda del central argentino en la convocatoria, el resto de los jugadores estarán disponibles. El vestuario, que ha admitido durante la semana estar afectado tras la derrota en Málaga, tiene ganas de resarcirse cuanto antes y así quitar el mal sabor de boca que dejó el equipo en La Rosaleda. “Fuimos a una plaza top en Málaga, de presupuesto top, de los grandes de la categoría, pero que también tenía sus momentos de dudas. Si ves el partido, fueron dos acciones. Un penalti, una jugada de Ontiveros muy buena y un contragolpe. No hubo nada más. Nosotros no tiramos a puerta, pero rondamos la portería rival. El juego fue muy parejo", comentó el entrenador.

Sabe Egea que si les queda alguna opción de jugar el play-off pasa por ganar los cuatro partidos restantes de la competición: “Cuando llegué no me encontré un vestuario tocado sino un vestuario ganador, y eso me hace sentirme optimista. Dependemos de nosotros mismos. Debemos lograr los doce puntos, es verdad que dependemos de pinchazos de otros equipos, no solo depende de ti. Pero hay plantilla para ganarlos. Esto es un desafío, como todo en la vida. Al futbolista del Oviedo le ahínco a que pelee y lo dé todo por esa camiseta, pero con 12 puntos en juego pueden pasar muchas cosas. Hay que tener ilusión y la autoestima alta, pero lo primero es conseguir la victoria contra el Numancia”.

Ahora, después de enfrentarse a rivales directos como Granada o Málaga, se medirán a tres equipos de la parte baja de la clasificación como Numancia, Tenerife y Rayo Majadahonda, que luchan por continuar la temporada que viene en Segunda División: “El que se está jugando el descenso se agarra a un clavo ardiendo. Bajar de categoría es un daño tremendo. Siempre ponen especial atención y concentración, y nos van a complicar las cosas muchísimo. Pero hay que competir, confió mucho en mi plantilla. Tenemos 57 puntos por méritos propios y si uno mira la clasificación, merecíamos más. Total respaldo a nuestros jugadores”.

Durante los tres partidos que el argentino ha estado al frente del equipo siempre ha utilizado el mismo equipo titular, que por lado admitió haberle convencido: “El once que yo elegí ha competido bien, no le puedo poner muchas pegas”. Todavía tendrá que esperar su turno Omar Ramos que, aunque reapareció después de dos meses de lesión, el argentino aseguró que no será titular el domingo por miedo a que recaiga después de una temporada en la que ha estado más tiempo apartado de los terrenos de juego que sobre el césped: “Omar ahora está bien. Le dimos unos minutos en Málaga, no jugará de inicio, pero es un buen futbolista. Desequilibra muy bien, tiene mucha calidad, pero también tiene que respaldarle la base física para ejecutar eso que tiene”.

Respecto a la pregunta de si se podía esperar un recibimiento frío por parte del Carlos Tartiere después de lo ocurrido en Málaga, Egea tiene claro que los oviedistas estarán de su lado como en cualquier otra ocasión: “La afición del Oviedo es soberana y siempre están con su equipo. Seguro que nos va a apoyar como siempre. Es de agradecer cómo sienten los colores y nosotros tenemos que darles alegrías, es nuestra labor. Seguro que el domingo van a estar con su equipo porque tenemos esperanzas de llegar al play-off sumando los máximos puntos posibles”.

Por otro lado, desde México han dado por hecho en las últimas horas el regreso de Oswaldo Alanís al Chivas de Guadalajara de cara a la próxima temporada. El central, que no está teniendo protagonismo con Egea, no descartó buscarse una salida en verano. “Alanís es un gran profesional. Tiene un gran cartel en Estados Unidos y México, ahora le toca esperar. Si sigue entrenando así tendrá su oportunidad como cualquier otro”, aseguró el técnico.