Tito Ramallo o Sofía Toro en el equipo de Martínez Loira /

El candidato Jesús Martínez Loira ha presentado este jueves su equipo de trabajo para optar a la presidencia del Deportivo desde el próximo 28 de mayo. Loira anunció en su grupo la presencia de Juan Vázquez, Tito Ramallo, Sofía Toro, Vicente Castro "Teté", el empresario Luís Salgado y Raúl Muñoz Maestre. Loira explicó que la próxima semana dará a conocer el último de los integrantes de su equipo. Una vez enumerados a sus posibles consejeros, avanzó que desde la próxima semana se va a hablar exclusivamente de fútbol y de ideas concretas.

"Queríamos una estructura con gente que sienta y lleve al Deportivo dentro", avanzó el candidato en relación a su grupo de trabajo. Destaca especialmente el cargo de Tito Ramallo, ex entrenador del Fabril y actualmente miembro de la dirección deportiva que dirige Carmelo del Pozo. Ramallo pidió un permiso al Deportivo para centrarse en la campaña. Tito dirigiría el área deportiva, en un puesto paralelo al del director deportivo. “Entendemos que la secretaria técnica tiene que estar muy ligada a la ciudad”, confiesa el candidato, que se refiere al puesto de Ramallo como un cargo “que no tiene que estar ligado a resultados”

Tito Ramallo, por su parte, afirmó que “quiero que vean que me posiciono. Me asustó al principio, pero tengo experiencia y puntos de vista. Quiero ayudar a que el Deportivo crezca”. El ex entrenador del filial cree que en su caso, lo cómodo era esperar, pero cree que era necesario dar el paso al frente y que se le vinculase con la candidatura.

Campaña en plena ebullición

El candidato Martínez Loira aprovechó el acto para “invitar a todos a que la próxima semana se celebren los debates oportunos para que el deportivismo conozca con detalle lo que se propone".

Loira adelantó también que "habrá cambios estructurales, pero no es un paso contra nadie". Sobre sus opciones de ser el sustituto de Tino Fernández, desveló que no se había reunido “con el gran accionariado. Solo me estoy centrando en mi programa”. Jesús Martínez Loira no ocultó que busca “el apoyo del actual presidente, del anterior presidente y del deportivismo. Lo importante para mí está en el proyecto. Mi fin es que el a Dépor tenga el mejor proyecto posible y el mejor equipo dirigiéndolo”.

También se refirió Loira a la posible remuneración del consejo. "El fútbol tiende a la remuneración, pero todo el tiempo que estemos ahí será un consejo no remunerado". Sin embargo, dejó caer que "el Dépor no podrá competir a largo plazo si no compite con las mismas reglas que los demás". Por último, Martínez Loira hizo una referencia al anuncio de la presentación de la candidatura de Fernando Vidal. "Es una candidatura más. Todo el mundo lo conoce y lo considero un deportivista y no puedo decir nada más".