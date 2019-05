El juzgado ha condenado a Cristina Gabarda a pagar 4.380 euros por un delito de injurias

El Juzgado de los Penal número 4 de Castellón ha condenado a la diputada de Ciudadanos en Les Corts por Castellón Cristina Gabarda a pagar 4.380 euros de multa por un delito de injurias graves. Gabarda está acusada de subir a sus redes sociales un fotomontaje en el que aparecía vestido de preso, tras unos barrotes, el presidente del PP provincial y en el momento de los hechos, candidato al Congreso, Miguel Barrachina. Los hechos se produjeron el 18 de diciembre de 2015, dos días antes de celebración de las elecciones generales.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Radio Castellón, el juez ha dictado que Gabarda tuvo la "intención de ocasionar un menoscabo en la imagen y el honor de Miguel Barrachina". Según el texto judicial, la diputada de Ciudadanos deberá publicar el fallo de esta sentencia y hacerlo público durante un tiempo mínimo de 48 horas en sus redes sociales para "limpiar el honor de Miguel Barrachina". Ambos, Gabarda y Barrachina, tomaron ayer posesión de su acta como diputados autonómicos.

La vista oral se celebró el pasado 23 de abril. Ciudadanos ha anunciado que van a presentar un recurso de apelación y denuncian que el PP utiliza el caso para sacar rédito político ante la proximidad de las elecciones municipales.

Gabarda reconoció en el juicio los hechos, que se produjeron el último día de campaña para las elecciones de 2015, pero explicó que fue "un error" y que no pretendía "subir el fotomontaje de Barrachina" a sus redes sociales. Una publicación que eliminó, según explicó, "cuatro minutos más tarde".

Barrachina señaló en el juicio que la publicación en las redes sociales llegó hasta los medios de comunicación, y en su declaración ha afirmado que se sintió "humillado", porque se convertía "en un criminal", cuando nunca ha estado imputado por corrupción.

Además, el líder popular lamentó que Gabarda "no se disculpó". La número dos de Ciudadanos a les Corts ha señalado que no rectificó públicamente, como le pidió el PP, porque hubiese sido "un suicidio político, porque le obligaban a reconocer algo, que no había hecho".

El magistrado considera que Gabarda es autora de un delito de "injurias graves con publicidad", aunque con la atenuante de dilaciones indebidas, al pago de una multa de 2.880 euros y a indemnizar a Barrachina por daño moral con 1.500 euros. El PP, que actúa como acusación, ha valorado las costas judiciales en 4.000 euros.

Fiscalía pedía una condena de 12 meses de multa, a razón de 20 euros diarios, por injurias graves. Mientras el Partido Popular exigía 14 meses de multa con un pago de 20 euros diarios durante la condena. La jueza obligó a Gabarda a abonar una fianza de más de 9.300 euros.