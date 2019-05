Cazorla: "Por inesperado, es como cuando me llamaron por primera vez"

El centrocampista del Villarreal Santiago Cazorla dijo este viernes que su convocatoria para los próximos compromisos de la selección española le ha provocado una sensación similar a cuando le llamaron por primera vez, al ser un hecho inesperado.

Santi Cazorla ha sido la principal novedad de Luis Enrique Martínez en la convocatoria para medirse a Islas Feroe y Suecia, después de tres años y medio sin que el centrocampista asturiano acudiese a la selección.

"Me enteré por los compañeros, ya que al acabar el entrenamiento escuché que coreaban mi nombre y no sabía por el motivo que era. Fue cuando empezaron a darme la enhorabuena y las felicitaciones", dijo en rueda de prensa Cazorla.

"Estoy feliz, asimilándolo y respondiendo a los mensajes de cariño. No me lo esperaba ni en los mejores sueños. Tengo que agradecer a las personas que han estado siempre en los momentos complicados, a Juan Carlos Herranz, a todo el cuerpo médico de Mike Sánchez en Vitoria y a mi familia, que sin ellos hubiera sido imposible lograr esto", añadió.

Además, el jugador asturiano dijo que quiere "disfrutar" esta nueva citación e "intentar aportar el máximo como siempre he hecho en la selección" y agregó que es "un año muy bonito que no esperaba que pudiera acabar así".

"Si alguien me hubiera dicho que el final de temporada era este nunca lo hubiera imaginado, ya que son dos años de lesión, y es muy complicado volver al máximo nivel. Tengo una edad y era consciente de que era complicado ir a la selección. Pero he podido volver a mi mejor nivel gracias a mis compañeros y al cuadro técnico", explicó.

Cazorla aseguró que durante su larga lesión su objetivo era competir al máximo. "No me valían ligas inferiores. Mi objetivo era el primer nivel. No sabía si podía conseguirlo y lo he logrado, por lo que en la selección voy de la misma manera. Es casi como la primera vez, ya que es algo inesperado y voy a disfrutarlo mucho", agregó.

Respecto a sy futuro en el Villarreal, Santi Cazorla indicó que está a la espera de que le comuniquen su decisión, aunque espera que se avance en este asunto la próxima semana.

"Tengo la mente puesta en el Villarreal y en seguir aquí. Yo tengo que agradecer al Villarreal el hecho de que ellos apostaron por mí en el momento más difícil y eso es algo que les deberé siempre, por eso lo considero mi casa. Además, el presidente es una persona muy especial para mí y tengo una gran relación con este club", concluyó.