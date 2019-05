Alivio en el Deportivo: Carlos Fernández no va con la Sub 21

Noticia de vital importancia para el Deportivo la de este viernes. El equipo coruñés ha recibido una noticia que refuerza sus opciones de ascenso. El deportivismo estaba en vilo con la inminente noticia de la posible convocatoria del delantero Carlos Fernández con la selección Española Sub 21. El ariete finalmente no abandonará A Coruña de forma precipitada y podrá disputar los duelos ante el Elche y el Córdoba que cierran la competición regular. La presencia de Carlos se completaría con un hipotético play off de ascenso a Primera, cita para la que también estaría el andaluz en los posibles cuatro duelos.

Luis de la Fuente ha dado a conocer esta mañana la relación de jugadores que formarán parte del combinado nacional que luche por el europeo en Italia. Un torneo que arrancará el 16 de junio con un duelo frente a la selección del país de la bota. Carlos, que había sido llamado ya por el seleccionador, finalmente no se marchará de la ciudad tras el partido ante el Mallorca, con el que se hubiese despedido de la afición blanquiazul y del resto de sus compañeros.

Deseo de Carlos de ascender con el Dépor

Carlos Fernández había tanteado ya semanas atrás al entorno del seleccionador para conocer su idea y hacerle saber su enorme deseo de seguir en el Deportivo. El ariete entendía como algo muy importante el ascender con el Dépor, con el que está muy agradecido por su trato durante todo este tiempo. Carlos, además, tiene un peso importante en el equipo coruñés y se había tomado muy en serio el objetivo del equipo para este año.