Una profesora de un colegio concertado de Cieza a sus alumnos: "Decidle a vuestros padres que se presenta Manolo, por el PP"

Según ha sabido la Cadena SER, esta profesora del colegio privado concertado Cristo Crucificado de Cieza lleva varias semanas aleccionando en clase a sus alumnos para que pidan el voto para el Partido Popular entre familiares y amigos.

Esta emisora ha tenido acceso a la grabación de una de esas clases, de casi 20 minutos de duración, que se realizó el primer día de campaña de las municipales, autonómicas y europeas.

La docente hace campaña por el director del colegio que se presenta a la alcaldía de esta localidad de Murcia, Manuel Egea, tío de Teodoro García Egea, número dos del PP. Se da la circunstancia de que la profesora es, además, la mujer de Roque Belda, el jefe de campaña del candidato a la alcaldía.

La grabación: "Chacha, abuela, ¿sabes que se presenta Manolo?"

En el audio, durante una clase en el centro, se escucha como la profesora habla con naturalidad a los chicos de todo tipo de cuestiones políticas pero siempre recalcando que "se presenta Manolo" (Por Manuel Egea, director del centro y candidato a la alcaldía) e inistiendo a los chicos que se lo digan a sus padres: "quiero que se lo transmitáis a vuestros padres, Manolo se va a presentar"

Durante un buen rato los chicos le preguntan por los distintos partidos y ella dice que hay que votar "a quien se conoce" y les recuerda que ellos "conocen a Manolo".

Una chica le pregunta cómo se consigue que alguien vote. Y la profesora responde "eso te lo tienes que trabajar" por ejemplo "diciéndole a tu abuela: ¡Chacha! que Manolo se presenta".

Mas adelante habla de todos los partidos y programas contraponiendo al PP con el resto. Por ejemplo, les explica a los chicos que los partidos de izquierdas no defienden la educación concertada "porque no quieren que los padres puedan elegir el centro de sus hijos", "quieren que vayan al colegio que está más cerca", y "no quieren libertad de enseñanza".

No era la primera vez que sucedía. Las conversaciones con políticas se han producido a menudo, dicen estos padres, en los últimos meses y la profesora utiliza las horas lectivas para influir políticamente en el alumnado. Por ejemplo con un discurso sobre el derecho al aborto.

Dice la profesora que "PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos quieren que el aborto sea legal y que eso no es ningún tipo de asesinato, El PP defiende que sí"

En cuanto a los toros, ella se declara seguidora de la fiesta nacional mientras que "a las izquierdas todo lo que no les gusta lo quieren prohibir".

Según ha podido comprobar Radio Murcia, la profesora da clases a varios grupos de alumnos en este centro y en otro centro también concertado de Cieza, Murcia, donde Manolo, Manuel Egea se presenta como alcalde.

"Es escandaloso", dicen los padres, "que se usen las clases para convertir a los críos en cazadores de votos entre sus familiares" cuando además "son menores de edad sobre los que se está tratando de influir políticamente diciéndoles que un candidato es mejor que los otros".

¿Quién es Manolo Egea?

Desde hace unos meses, tal y como adelantó Radio Murcia, es el candidato a alcalde del PP en Cieza en esta cita electoral del 26M. Cuando se confirmó la noticia, el hecho de que fuera tío del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, sorprendió a muchos militantes en el municipio.

Manuel Egea junto a fernando López Miras y Teodoro García

En los últimos meses, ha compaginado este proyecto con la dirección del Centro privado Cristo Crucificado de Cieza.

El ideario del colegio

El Colegio Cristo Crucificado de Cieza dice en su pastoral educativa que:

aunque los Colegios "Cristo Crucificado" son centros católicos y toda la vecindad conoce nuestra identidad religiosa, no obstante, sabemos que muchos padres de familia matriculan sus niños y niñas en el centro pensando en la formación humana y académica que se dispensa.

Y añade que:

Por otra parte, nos enfrentamos a esa cierta desintegración matrimonial y es cierto que, cada vez que se toca este tema de formación cristiana con los padres de familia, suelen pedir que seamos claros y exigentes en los planteamientos religiosos; que seamos sensibles a los tiempos, y que les ayudemos a contrarrestar la falta de valores que están desfigurando el rostro cristiano.

En este documento, que se puede leer completo en su web, dice también que:

El sistema educativo no apoya, ya no digamos el interés por la religión, sino que tampoco apoya lo que pudiéramos llamar sencillamente la cultura religiosa. Por eso la religión no se considera como asignatura evaluable para la selectividad y a efectos de promedios para becas. Lo cual contribuye a desmotivar el interés por la religión y sus actividades..

Y señala que "el sistema educativo actual (LOE) potencia la educación en valores y en este punto tenemos total libertad para proponer y trabajar los valores religiosos en el ámbito de la escuela".