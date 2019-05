Vila-real cierra las fiestas en honor a Sant Pasqual sin graves incidentes

Las fiestas en honor a Sant Pasqual culminaron ayer con el tradicional correfoc y castillo de fuegos artificiales, tras 10 intensos días de actos marcados por la tranquilidad, el respeto, la convivencia y la alta participación.

El concejal de Fiestas, Diego Vila, acompañado por el presidente de la Junta de Festes, José Pascual Colás, y por el comisario jefe de la Policía Local, Domingo Adán, ha hecho un balance “muy positivo” de los festejos, que han contado con “más de 250 actos para todos los públicos y convocados por diferentes entidades, buena climatología, eventos multitudinarios y las calles llenas”. No obstante, para Vila esta ha sido la prueba de fuego de la comisión de convivencia, creada recientemente, que “se demuestra una herramienta muy positiva, ya que han sido unas fiestas masivas marcadas por el respeto”.

Por su parte, Domingo Adán indica que se han reducido un 30% las quejas por molestias de las peñas. “Tampoco hay casi reclamaciones por molestias en el vecindario y cuando se nos ha llamado, al primer requerimiento las peñas se han comportado, por lo que no hemos tenido que volver de forma reiterada”, apunta. No obstante, explica que las denuncias por conducir bajo los efectos de las drogas han aumentado un 24%, en parte, debido al incremento de los controles. También han aumentado un 50% los delitos contra la seguridad vial por consumir alcohol y drogas al volante y, en este sentido, Adán reitera que “el año pasado la cifra fue bastante baja y ahora también lo sigue siendo, aunque mirando el porcentaje se han duplicado”. En otro orden de cosas, desde la Policía Local se muestran sorprendidos porque, mientras hace un año se registraban tres heridos por asta de toro en los actos taurinos, este año sólo ha habido ocho afectados por pequeñas contusiones, ninguno por asta. “Han sido unas fiestas muy tranquilas, no ha habido denuncias a las peñas por suciedad –mientras el año pasado hubo varias- y los actos multitudinarios han funcionado a la perfección, a pesar de contar con el nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que nos ha hecho extremar las precauciones”, añade.

Por su parte, Colás destaca la escasez de incidencias y todo el trabajo previo y durante las fiestas por parte de la Junta de Festes, que “ha contribuido a la tranquilidad”. Asimismo, apunta a la buena acogida de algunas novedades, como la Crida a la festa por la tarde, “un evento que tiene futuro”. También la elaboración masiva de alioli, “que ha contado con comentarios muy positivos”. Además, agradece a todas las personas implicadas en garantizar la seguridad “el sobreesfuerzo realizado estos días y también el papel de la reina y damas, que con su espontaneidad y nos han ayudado a cambiar la tensión y la preocupación de algunos momentos por la sonrisa”.

Vila ha agradecido en nombre de todos el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de Creu Roja, protección Civil, Servicios Públicos, la Concejalía de Sanidad, el Punt Violeta y la Junta de Festes y Comissió de Penyes, así como a los vecinos, “a quienes debemos la comprensión mostrada en cada momento”