El Deportivo hace públicas las normas de la Junta del día 28

A una semana para la celebración de la Junta extraordinaria en la que se elegirá al nuevo presidente, el club ha anunciado las normas de las diferentes votaciones que afrontarán los accionistas.

La primera votación será sobre la dimisión del actual Consejo, una salida que estará condicionada a la elección de un nuevo órgano rector que sustituya al actual. La segunda cuestión a abordar será el número de miembros que compondrán el nuevo Consejo, pudiendo oscilar entre un mínimo de 3 y un máximo de 8.

La elección propiamente dicha será la tercera de las votaciones de la tarde. En ella se procederá a la elección de los consejeros en una votación de carácter individual. Los accionistas podrán elegir, por separado, a cada uno de los candidatos a ocupar un puesto en el Consejo. Cada miembro de cada una de las candidaturas deberá obtener el beneplácito de los accionistas. Éstos decidirán si debe o no formar parte del Consejo manifestándose en las tres urnas disponibles: sí, no y abstención. Los que sumen más votos negativos que positivos, no podrán formar parte del Consejo.

Serán elegidos Consejeros aquellos que obtengan más votos positivos que negativos hasta el límite máximo que se establezca en la propia junta, en la segunda votación. El Consejo puede ser mixto (formado por miembros de más de una "candidatura"), independientemente que pueda haber renuncia por parte de aquellos consejeros que queden en minoría dentro de dicho Consejo. Además será posible optar a entrar en el Consejo de manera individual y al comienzo de la propia Junta, lo que le da bastante suspense a los minutos previos a la constitución de la Junta, ante la posibilidad de que se pueda postular algún candidato en el último momento.

Si todos los que se presentan para formar parte del Consejo acumulan más votos negativos que positivos, su renovación será imposible y habrá que esperar a otra Junta Extraordinaria para renovar dicho órgano rector.

Los consejeros que resulten elegidos serán los encargados de hacer los nombramientos en el Consejo. Ellos decidirán el reparto de responsabilidades, del mismo modo que serán los encargados de nombrar al presidente.