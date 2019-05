Martínez Loira acusa a Fernando Vidal del fracaso deportivo

Jesus Martínez Loira ha pasado al ataque. El candidato apunta a la responsabilidad de su rival, el empresario Fernando Vidal, en el fracaso deportivo con el que termina la etapa de Tino Fernández. "El accionista debe saber que el tiempo de Fernando Vidal ha pasado", asegura. "Lo que ha hecho en el Deportivo ya está y si él mismo ha reconocido su error con Abegondo...", confiesa Loira.

Las críticas a Fernando Vidal no ha cesado ahí. Según el Martínez Loira, Fernando Vidal debe "reconocer el error inmenso de su política deportiva" ya que, entre otras cosas "el equipo que desciende estaba configurado por él y creo que el deportivismo lo sabrá ver".

En lo que sí están coincidiendo los candidatos es en señalar el papel fundamental que va a desempeñar Tino Fernández en la elección del nuevo presidente. En ese punto las posturas de Vidal y Martínez Loira también están enfrentadas. Si durante su presentación como candidato Fernando Vidal consideraba "deseable" la abstención del aún presidente, Martínez Loira se decanta por lo contrario. "No me lo creo. No se ha abstenido en nada nunca" afirmó ante la prensa.

Los dardos de Martínez Loira también han alcanzado a Paco Zas. No entiende su negativa a participar en debates con el resto de candidatos y lo acusa de falta de contenido en su proyecto. "Grandes frases bonitas en las que después no hay nada", sostiene. Es una cuestión, "de realismo y de sensatez. Es como si digo que quiero tener a Messi y a Benzema... La realidad del Deportivo es la que es". Respondía así a unas declaraciones de Paco Zas en las que mostraba su deseo de construir un mini estadio en A Coruña para que albergase los partidos del Fabril y el equipo femenino.

Disponible su programa

"El fútbol centra nuestra propuesta y la razón es porque todo lo demás debe tener continuidad. Está bien y se puede mantener prácticamente todo. Es donde tenemos el punto débil de estos últimos cinco años", cree Martínez Loira quien anuncia la publicación en su web del programa íntegro. "Vemos que los demás están copiando. Pero eso es bueno. Que copien", resaltó con ironía. "Para nosotros hoy es el día central de nuestra campaña. A partir de hoy sí iremos a pedirle a los grandes accionistas y enseñarles nuestro programa y que lo comparen". Por último, Jesus Martínez Loira aseguró que el proceso y las bases publicadas por la asesoría jurídica del club son perfectamente ajustadas a la realidad, aunque ve necesario en el futuro modificar los estatutos para crear un proceso más limpio.