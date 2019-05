'Quienes van a notar la ausencia serán los linenses'

En la tarde de ayer, el PSOE de la Línea lanzaba un comunicado en el que confirmaba que, pese a haber confirmado su asistencia, el candidato del PSOE de La Línea, Juan Chacón y sus asesores, han decidido que éste no acuda al debate electoral de Radio Algeciras que desde hace semanas estaba programado y que trataba de enfrentar, cara a cara, a los dos candidatos más votados en los últimos comicios de 2015.

Aquí, en esta casa, este tipo de debates se viene realizando desde hace más de 20 años. Un modelo que hay quien piensa que se encuentra anticuado debido a la proliferación de nuevos y numerosos partidos pero que consideramos, es el más válido a la hora de confrontar programas por parte de unas candidaturas que – a nuestro modo de ver – tampoco merecen ser situadas en el panorama político, a la misma altura que otras. Y a las que pedimos por ello disculpas, pero no podemos convertir 30 minutos o una hora de radio, en una batiburrillo de opiniones donde hasta 8 candidaturas como es el caso de La Línea, se pueden juntar.

Lo primero que hemos hecho al conocer la postura del candidato socialista es, respetarla. Pero, lo que tenemos claro es que no podemos compartirla, sobre todo cuando en los cuatro debates anteriores dedicados a Algeciras, Tarifa, Los Barrios y San Roque, han participado con total normalidad, independencia y espíritu democrático, los candidatos a las respectivas alcaldías de dichos municipios por el PSOE, por el partido del señor Chacón.

Nos duele y no nos trastoca la programación. Nos duele porque cuando un medio de comunicación como Radio Algeciras – con nuestros aciertos y errores – ha tratado de tener en cuenta, una vez más, a los linenses, a nuestros oyentes en el segundo municipio más importante del Campo de Gibraltar, organizando un debate al que sí han querido asistir otros muchos candidatos de la localidad a los que hemos rechazado elegantemente, justificando el formato que venimos defendiendo desde hace 20 años. Nos vemos obligados a dedicar – tal y cual se pacta con los candidatos invitados – todo el tiempo de debate al único candidato que ha querido asistir, en este caso al independiente Juan Franco, candidato de La Línea 100 x 100.

Juan Chacón ha decidido no venir a nuestro debate porque Juan Franco no ha querido comparecer en otros debates de formato diferentes, donde se invitaba a todos los candidatos a la alcaldía del municipio. Repito, lo respetamos, pero no lo compartimos. La ausencia de falta de actitud democrática de Franco que denuncia el candidato del PSOE, se repite en este caso, porque con su ausencia, Chacón hurta la posibilidad de confrontar programas, de debatir, de conocer las intenciones de gobierno de dos formaciones llamadas a liderar la política linense.

Para nosotros, la suspensión de este debate no nos roba la posibilidad de seguir intentando hacer más grande nuestra democracia, lo que si consigue es, sesgarla porque se pierde la posibilidad de conseguir escuchar propuestas, si es que las hay.