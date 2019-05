Ricardo Alfonso Álvarez, optimista para el play-off

El presidente del Algeciras CF, Ricardo Alfonso Álvarez, señaló este miércoles el esfuerzo realizado por todo el colectivo para lograr el ansiado pase a los play-offs de ascenso a Segunda B. "Esta plantilla era la mejor del grupo desde enero y si no damos algunos reveses hubiésemos quedado primeros", aseguraba el mandatario algecirista que confía que a la tercera sea la vencida.

"Si analizamos la temporada empezamos como un cohete, se apagó pero yo tenía la tranquilidad de que si dependíamos de nosotros lo íbamos a conseguir porque a los equipos de ahí arriba les hemos ganado el average", señaló Alfonso Álvarez que espera mantener esta corriente positiva tras los últimos cuatro triunfos consecutivos.

Acerca del emparejamiento, asegura el presidente que no hay rival superior a este Algeciras. "Hay que insuflar ánimos, nadie va a ser mejor que nosotros", entendía como clave acerca de una eliminatoria que arrancará el domingo a las 19.00 horas. "Cada semana antes del partido he hablado con el vestuario, les he dado la confianza que teníamos en ellos y eso es algo que es fundamental", afirmó el ex-árbitro que ve como una piña al grupo que adiestra Emilio Fajardo.

Cuestionado por cómo capear los temporales con los sectores críticos de la afición, asume que "cuando le damos un poquito se vuelcan y sólo pido que el domingo no nos fallen porque queremos tener el estadio con el mismo ambiente que ante Los Barrios", reseñó antes de asumir las duras semanas que ha pasado todo el club tras las malas dinámicas que ha tenido la plantilla y que casi le dejan fuera de estas eliminatorias.

"Si el final es un final feliz como el que estamos teniendo, todo merece la pena", concluyó un Ricardo Alfonso Álvarez que llama a la unión del algecirismo para intentar dar el mayor aliento a los jugadores de cara al choque de vuelta, un desplazamiento costoso pero que se espera saldar sin problemas.