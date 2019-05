Simon Manley: "Trabajamos para garantizar los derechos de españoles y británicos si se aplica el brexit"

El embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, está este miércoles en Alicante para abordar las preocupaciones más importantes de los diferentes sectores de la provincia ante la aplicación del brexit. El encuentro se ha celebrado en Casa Mediterráneo, pero antes, Manley se ha reunido con el vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo.

Un encuentro para abordar y garantizar los derechos de los 90.000 residentes británicos en la provincia y los más de dos millones que la visitan cada año. También se ha hablado de la situación de los españoles que residen en Reino Unido. Una de las mayores preocupaciones es qué va a pasar con las residencias, si finalmente se produce el brexit. Alicante es una provincia "muy importante para nosotros", ha dicho.

El vicepresidente Carlos Castillo apunta que es el gobierno de España quien debe "garantizar" la agilidad en los trámites burocráticos, mientras que el embajador británico ha asegurado que el compromiso es recíproco y que también en Reino Unido se garantizará que los españoles puedan mantener sus residencias.

Por su parte, Castillo ha destacado que este escenario político conlleva una "incertidumbre" que dificulta la toma de decisiones. No obstante, mantiene que "sea cual sea" el resultado final, los residentes británicos en Alicante deberán tramitar una tarjeta de internacional de residente y ese trámite se debe "agilizar" por parte del Gobierno central.

Preguntado por el posible segundo referéndum sobre el brexit al que ayer abría la puerta Theresa May, Simon Manley no se ha querido mojar. Afirma que están trabajando en que esa propuesta de May al parlamento que contempla que esa posibilidad pueda salir adelante. Y asegura que de producirse un segundo referéndum, primará lo que se decida ahí.