El incombustible Pedro Martínez se presenta por el PSOE

Si en la Ribera del Duero de los candidatos a la Alcaldía que se presentan a las elecciones de este domingo Juan José Gutiérrez, el regidor de Castrillo de la Vega es el más experimentado, en la vecina comarca del Alrlanza no anda muy lejos de esta veteranía el incombustible Pedro Martínez, que vuelve a presentar candidatura en Santa María del Mercadillo, esta vez bajo las siglas del PSOE, aunque sin estar afiliado al partido.

Martínez había estuvo gobernando tres mandatos consecutivos bajo las siglas del PP y otros dos más cuando este partido decidió prescindir de él, pero siguió siendo alcalde en una candidatura independiente. Sin embargo, después de las elecciones de 2007 prácticamente no tuvo tiempo de ejercer como tal al cumplir desde finales de octubre de 2008 una condena de tres años de inhabilitación para cargo público de la Audiencia Provincial por cuestiones relacionadas con la mancomunidad de La Yecla.

Después de este episodio, el PP recuperaba la alcaldía en 2011 al lograr cuatro concejales frente a uno de la Agrupación de Pedro Martínez, que quedaba esta vez en la oposición, igual que ocurrió en el mandato que está a punto de concluir. Ahora vuelve a la carga, esta vez bajo el paraguas de las siglas del PSOE, confiando en que los vecinos de Santa María del Mercadillo valoren el trabajo realizado en su momento y se den cuenta de que en estos ocho últimos años el equipo de gobierno no se ha tomado tan en serio la gestión municipal. “Yo tengo esperanzas, para eso me pongo en cabeza, para salir, pero es la gente la que tiene que decidir, valorar lo que hice hace años y votarme o no votarme”, dice Pedro Martínez que le voten “por el bien del pueblo, porque estos ocho años han sido nefastos: no ha habido actividades prácticamente ni obras, por ejemplo, respecto al hermanamiento que tenemos con Rota, llevamos ocho o nueve años que no se ha hecho nada, el parque de la entrada está prácticamente abandonado, igual que los caminos, para los que hay que hacer un plan”.

La candidatura que encabeza Pedro Martínez, cuyos compañeros no han sido nunca concejales, compite con una lista del PP que cuenta con algunos de los actuales ediles y también gente nueva en estas lides.