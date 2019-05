Joselu: "Sé que la afición y el club esperaban más de mí"

El Real Oviedo regresó a los entrenamientos pensando en su próximo compromiso, que tendrá lugar el domingo en el Heliodoro Rodríguez López ante un Club Depotivo Tenerife que se juega la categoría. Los resultados de la pasada jornada le han dado vida al equipo de Sergio Egea y la cita insular será también vital para los azules.

Sobre las opciones de disputar la fase de ascenso habló un fijo para el técnico argentino. El delantero Joselu Moreno pasó por la sala de prensa de El Requexón y afirmó que "después de caer en Málaga el equipo estaba un poco hundido pero Egea hizo una gran labor, nos dijo que podía pasar de todo. Al final se dieron resultados y tenemos una bala. Todo pasa por ganar en Tenerife y esperar".

Escucha las palabras de Joselu.

Por delante estará un Club Deportivo Tenerife que se juega la categoría: "Ha gastado mucho dinero en el mercado de invierno. Están en una mala dinámica pero son un equipo muy fuerte. A ellos solo les vale ganar y a nosotros también. Va a ser un partido bonito para el espectador"

"Sería de falso. Si queremos optar por una plaza de play-off, en Tenerife solo vale ganar. Un tropiezo allí anularía nuestras opciones de jugar la fase de ascenso", añadió.

Además el delantero aprovechó la ocasión para hacer autocrítica: "Soy una persona que me como mucho la cabeza. Sé que tanto la afición como el club esperaban más de mí. Siete goles son pocos, es cierto. No me tengo que esconder. Al final esperemos que sea una temporada de adaptación, no sé como llamarla. Intentar que me sirva de aprendizaje y la temporada que viene salir a por todas en cuanto a goles".

Joselu dio el susto al final de la sesión al llevarse un golpe en su mano izquierda, pero quiso tranquilizar a todos en sala de prensa: "Ahora hablaré con el médico y espero que no sea nada. Pero si lo es, eso se cura. Quedan tres finales y la de este domingo no nos la podemos perder ninguno".

Actualidad del entrenamiento.

En cuanto a la sesión el técnico Sergio Egea realizó varios circuitos físicos, diferentes ejercicios de posesión, finalización de jugadas y un partidillo. En este entrenamiento no estuvo Javi Muñoz pero sí varios jugadores del filial. A los habituales Jimmy, Javi Hernández, Josín y Steven, se han sumado en esta ocasión Borja Sánchez y Edu Cortina.

El técnico argentino formó con dos onces y dio pistas de la que será su defensa titular en Tenerife (con Mossa, Carlos, Alanís y Diegui), y también probó durante el partidillo a Yoel Bárcenas en la banda izquierda. El panameño parece que ocupará el lugar de Saúl Berjón, ausente por sanción.