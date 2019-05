Aduriz: "Aún puedo aportar cosas"

El delantero rojiblanco Aritz Aduriz se queda un año más en el Athletic. El club y el jugador se han comprometido a ampliar su relación contractual por una temporada más.

Será por lo tanto la decimosegunda la que cumpla con esta renovación, las últimas ocho de manera consecutiva. A sus 38 años, Aritz renueva sin cláusula de rescisión.

Las lesiones no le han permitido al ídolo rojiblanco disfrutar de una buena temporada y no quería despedirse de esta manera. Tan solo dos goles, los dos de penalti, y suplente en la mayoría de los encuentros en los que ha estado disponible, es algo que no corresponde a la despedida de un símbolo del club.

Sexto máximo realizador histórico del Athletic Club (171 goles), sólo por detrás de Iraragorri (179), Gorostiza (196), Dani (199), Bata (208) y Zarra (335); Aritz Aduriz afronta el reto de ampliar su leyenda rojiblanca.