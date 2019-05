Jairo asume su rol: "Hay que adaptarse a lo que pide el míster, es el que sabe más"

Álvaro Cervera dijo hace unas semanas que Jairo Izquierdo era 'el guardaespaldas' de Jairo, el entrenador ponía en valor el sacrificio de jugadores como el canario y hoy el jugador cadista valoraba las palabras del míster. "No creo, simplemente sabe que eso lo hago bien y hay que aprovechar que Darwin en el aspecto ofensivo tiene cosas de las mejores de la categoría".

El jugador añade que "esto es un equipo y cada uno tiene una función. No es que deje de atacar, pero es un jugador que cambia mucho de ritmo y yo tengo que cubrir su espacio , pero no hay más". El canario reconoce que le gustaría soltarse algo más en ataque, pero "son momentos, últimamente he jugado más por dentro, pero hay momentos que me gustaría, pero para el equipo lo mejor es que él reciba abierto y hay que adaptarse, el míster sabe más que todos nosotros y es así", sentencia.

Valora Jairo Izquiero ser uno de los fijos de Cervera y no se esconde en agradecerlo. "El míster no dejó de confiar en mí y se lo agradezco. Tenemos mucha gente en ataque y todos buenos y todos los que entren lo pueden hacer bien. Es importante que los que no estén sumando minutos que estén preparados", advierte a sus compañeros