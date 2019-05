Aparecen pintadas en casa de Begoña Carrasco

La candidata al Ayuntamiento de Castelló por el Partido Popular, Begoña Carrasco, ha vuelto a ser víctima de actos vandálicos con una nueva pintada, en esta ocasión en su casa. En la fachada se lee: "puta" y "facha" y en la puerta de su casa ha aparecido un lazo amarillo de grandes dimensiones.

Carrasco ha denunciado este ataque en su perfil de Facebook. "Os lo dije y os lo vuelvo a decir: NO ME VOY A ACOBARDAR. Podéis seguir con vuestras amenazas, insultos y pintadas pero siempre me vais a tener enfrente, luchando por lo que creo y defendiendo los intereses de los castellonenses. ¿De verdad creéis que alguna persona, piense lo que piense, se merece esto en la puerta de su casa? ¿Cómo se lo explico a mi hija cuando la lleve al colegio?

No es la primera vez que Begoña Carrasco ha recibido pintadas. En febrero, las Brigadas Antifascistas (BAF) atacaron las vallas que anunciaban la candidatura de 'Tú eres Castellón'.