Fede Cartabia advierte: "Estamos en un momento límite"

El Deportivo llega a los últimos tres partidos del campeonato sin red. No hay margen para el error. Tan agónica es la situación que el no vencer al Mallorca el próximo lunes puede suponer el adiós virtual a las opciones de playoff de ascenso. Un equipo hecho para el ascenso directo puede quedarse sin ambos premios de forma prematura y traumática. "Estamos a expensas de un partido de perder los dos objetivos, pero vamos a dar la vida para dar esa felicidad a los que estaban sufriendo", afirma el argentino Cartabia.

"Estamos así por esos dos meses que no ganamos. Estamos en un momento límite. Solo vale ganar", insiste el atacante, que descarta hablar todavía de temporada cerrada y espera que el Depor se pueda meter en la lucha por el ascenso a última hora. Pone el ejemplo de Valladolid el año pasado, que fue capaz de colarse en la promoción y volver a Primera. "Todavía estamos vivos y todo puede pasar. Si somos capaces de conseguir los nueve puntos creo que es posible lograr el playoff", insiste.

Cartabia busca los motivos que llevaron al Depor a esta zozobra. "Teníamos equipo para pelear por el ascenso directo", recuerda el argentino, que se plantea "cómo es posible que no funcionemos".

A nivel personal también reconoce Fede Cartabia que la campaña no está siendo nada buena. "No ha sido un año como yo pensaba. No me he sentido del todo cómodo. Por lesiones y por nivel mental. El lunes hay oportunidad para poder reivindicarlo, pero ea un cúmulo de todo porque somos personas. Es cierto que no estoy dando mi nivel", confesó.