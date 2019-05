El Playa Club ofrecerá música en directo gratis las noches de los sábados

Una de las salas más emblemáticas de A Coruña, el Playa Club, da un nuevo paso en su apuesta por la música en directo. Cada sábado en la medianoche ofrecerá actuaciones gratuitas.

El estreno de esta nueva propuesta será el sábado 25 de mayo con Adrián Costa, guitarrista, vocalista y compositor de blues, líder de Adrián Costa & The Criers; Javi Skunk, baterista en formaciones como The Sweet Vandals o Anaut, y Julián Maeso, multiinstrumentista y ex Sunday Driver con una ampliar trayectoria en solitario. El acceso será libre hasta completar aforo, no está permitida la entrada de menores.

Más oferta musical gratuita

La sala Mardi Gras cuenta también en su programación con actualciones gratuitas de su banda residente, EXIT, todos los viernes, y conciertos familiares algunos domingos.