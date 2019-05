El PSPV de Xàbia presenta un plan para reformar Cristo del Mar

El PSPV-PSOE de Xàbia presenta un plan para reformar Cristo del Mar.

Así lo puso de manifiesto su candidato a la alcaldía, y actual munícipe, José Chulvi durante el mitin de los Socialistas en Duanes de la Mar.

Entre los anuncios más importantes, Chulvi explicó que “después de mucho pelear y de resistir lo indecible, el Consell Jurídic Consultiu le ha dado la razón a Xàbia. Eso significa que -igual que pasó con el Auditorio-, determina que el abandono de la empresa que tenía que hacer el puente de Triana es irresponsable y no tiene justificación jurídica ni técnica. Al final solo querían más dinero. Y les dijimos que no, que con el patrimonio de nuestro pueblo no íbamos a tolerar irregularidades. Ahora se abre un panorama totalmente nuevo, ya que recuperamos la obra y la vamos a poder licitar de nuevo. Tendremos puente, tendremos auditorio, y tendremos piscina”

Asimismo, hizo dos importantes anuncios en forma de obras y nuevos equipamientos.

Por un lado, el Parque del Rafal, un pulmón verde y un área recreativa de 50.000 metros cuadrados entre el pueblo y el puerto.

Por otro, la reforma de Cristo del Mar, el último gran vial de Duanes que quedaba por reurbanizar después de Lepanto, Jaume I, Adolfo Suárez y la Calle Caleta. Asimismo, Chulvi se comprometió a “revitalizar una de las partes más auténticas de este barrio: la zona de Bartolomé Ros”.

Además, intervinieron la concejala de Duanes, Marta Bañuls (quien puso de manifiesto el trabajo diario hecho en el barrio con los vecinos y comerciantes), el presidente del PSOE George Thomas, la nueva candidata Cristina García y un representante de los marineros y veterano militante de la agrupación, José Serrat, el Xato.

PSPV-PSOE Xàbia