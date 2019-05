Ciudadanos por Jávea apuesta por el desarrollo del sector Tapies

Ciudadanos por Jávea (CpJ) celebró, el martes 21 de mayo, su primer mitin en el Freginal. El acto comenzó con el discurso de Vicente Soler, miembro de la lista de CpJ y presidente de la Asociación de Vecinos del Freginal, quien se mostró muy contundente al afirmar que “el Freginal necesita una reforma importante, un barrio cuidado, con nuevas aceras, que tenga un parque bien cuidado y un policía de barrio que nos ayude a resolver los problemas que no es lo que hemos tenido estos últimos cuatro años”.

A continuación fue el turno de Esther Tormos, miembro de la candidatura de CpJ y vecina del barrio, quien habló de las propuestas en materia de servicios, limpieza y educación del programa electoral de Ciudadanos por Jávea.

El acto lo cerró Juan Ortolà, candidato a la alcaldía de Xàbia, quién quiso explicar a los vecinos del barrio la importancia de que “el sector Tapies se desarrolle de inmediato, y no como lo contempla el nuevo Plan General en 11 o 15 años, para dar continuidad al Freginal con nuevos edificios donde se mezcle el uso residencial y comercial”. Y añadió, “el Freginal tiene que ser un barrio más atractivo para vivir e invertir porque por ahí pasa el crecimiento de Xàbia qué va a permitir construir viviendas para las familias del pueblo y para los jóvenes en régimen de alquiler y no como la actual situación del barrio que no ofrece la posibilidad de crecimiento”.

Además, Ortolà quiso hacer hincapié en comentar el recién aprobado Plan General puesto que “si no lo arreglamos complicará el futuro y la calidad de la vida en nuestro pueblo”. Según explicó, “lo que ha hecho el gobierno socialista es crear unidades de ejecución más grandes, vetar a los promotores locales y abrir a los grandes promotores de fuera y a eso le llaman pequeño urbanismo”. Y añadió que “con la aprobación de este Plan, en el sector Tapies, todo está enfocado a viviendas privadas para segunda residencia porque ese modelo de viviendas difícilmente podrán ser para gente joven y gente trabajadora del pueblo”.

Ortolà fue muy contundente al explicar que “no podemos consentir que el urbanismo de Xàbia lo dirijan desde fuera ni se pueden hacer viñetas sobre un antes y después en clave de humor porque es vender una situación irreal buscando provecho propio y demostrando que poco les preocupa la imagen de Xàbia”.

Ciudadanos por Jávea