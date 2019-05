La PAH hace sus propuestas a los partidos

Diferentes colectivos y asociaciones están aprovechando las elecciones municipales para hacer sus propuestas a los diferentes partidos que se presentan. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas exige a las formaciones que se comprometan a garantizar una vivienda digna provista de suministro de agua, luz y gas. Asimismo, han apuntado que deben conocer el problema de la vivienda en todos sus aspectos realizando los estudios y recogida de datos necesarios.

La PAH apuesta por impulsar la Oficina Municipal de la Vivienda. Aun así, desde la plataforma advierten que esto puede ser un problema si no se le dota de un personal formado que pueda buscar soluciones "con eficacia". Además, reconocen que, aunque los ayuntamientos no tienen competencia para paralizar los desahucios, si pueden media, intervenir y buscar alternativas para que las personas no se queden en la calle.

En cuanto a los alquileres, la PAH advierte de que el ayuntamiento debe completar las ayudas autonómicas para alquileres, así como que la administración local ponga en marcha un control de precios. Del mismo modo, la plataforma ha indicado que el ayuntamiento tiene que conseguir viviendas sociales para quienes no pueden acceder a ellas mediante el mercado.

La PAH ha aprovechado para reivindicar el trabajo que han realizado en las últimas legislaturas con el que han logrado alcanzar alternativas habitacionales para las familias que iban a ser desahuciadas.