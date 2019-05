Los farmacéuticos informan sobre el riesgo que suponen las Enfermedades de Transmisión Sexual

Los datos del Ministerio de Sanidad son claros: las Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) cada vez son más comunes. Las ITS se han convertido en un grave problema de salud pública por las complicaciones y las secuelas que provocan, a no ser que un diagnóstico precoz y un tratamiento corten el problema en su inicio. Los casos de sífilis, infección gonocócica y clamidia no han dejado crecer desde 1995.

El papel del farmacéutico, junto con el de otros profesionales sanitarios, resulta esencial para afrontar los problemas que afectan a la salud sexual de los ciudadanos.

La farmacéutica Virtudes Hernández, afirma que “los jóvenes reciben poca información sobre sexualidad”.