Javier Márquez: "Las parcelitas del Valle se solucionan con la cesión de terrenos"

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, afirma que el problema de "las parcelitas" del Valle, tal como las denomina, se solucionaría cediendo los terrenos. Así lo ha asegurado este miércoles Javier Márquez durante un encuentro con la Asociación de Constructores y Promotores de Jaén y de los colegios de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos y Aparejadores que llevaban mucho tiempo solicitando esta cita en la capital.

Preguntado por Radio Jaén sobre la manifestación que el Polígono del Valle desarrollará esta tarde a las ocho, con distintas reivindicaciones como la expropiación de sectores en el barrio o la tremenda situación de abandono que sufren estos vecinos, el alcalde de Jaén recordaba que el pleno del Ayuntamiento decidió hace meses que habría que ceder estos sectores privados que requerirían ser públicos para que la Junta de Andalucía pueda acometer su arreglo. Márquez asegura que los vecinos no quieren cederlos gratuitamente y que lo que la asociación de vecinos PASSO defiende es que se expropien a cambio de un desembolso económico.

"Nosotros con el tema de las parcelitas estas, el Ayuntamiento en pleno, por mayoría, ya decidió en su día que si querían que se lo arreglaran que nos lo dieran. Vamos a ver, si tú quieres darme una cosa para que te lo arregle ¿por qué no me la das? No. Quieres que te lo expropie que es comprártelo. No existe causa para expropiar ¿no sé cómo lo voy a explicar?", decía textualmente el alcalde de Jaén, Javier Márquez.

Huelga de basura desconvocada

Sobre la desconvocatoria in extremis de la huelga de limpieza viaria y basura en la capital, que tenía previsto iniciarse anoche, el alcalde de Jaén, Javier Márquez, decía que "el sindicato USO que ha convocado la huelga se ha retratado a sí mismo". Expresaba que "el tiempo pone a cada uno en su sitio" y lamentaba que el sindicato convocante de la huelga no se haya puesto en contacto, en ningún momento, con el equipo de gobierno del PP en la capital.

"No sé como se ha gestionado realmente esa convocatoria. Desde luego, tampoco se podía realizar con el apoyo de 30 o 40 personas de una plantilla mucho más nutrida. Por lo que era obvio que era una huelga política en una semana electoral", ha afirmado.