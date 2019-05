El Real Jaén no puede beneficiarse del dinero de la Diputación

El Real Jaén no va a poder beneficiarse del dinero de la Diputación Provincial de Jaén ya que el club no puede recibir dinero de las instituciones por ser deudor de Hacienda y Seguridad social. Así lo ha manifestado en una nota pública el propio Real Jaén donde, además de agradecer el gesto del ente provincial, aclara que todo se debe al cumplimiento de la "Ley de subvenciones públicas". De esta manera y por estar en débito con la administración, Hacienda y Seguridad social, el Real Jaén no puede disponer de ese dinero, al menos de momento.

Por otra parte, el Real Jaén, en el mismo comunicado, apunta que los aficionados podrán ver el partido a través de una pantalla que se pondrá, casi con toda seguridad en el estadio de La Victoria, para ver el partido que el equipo jiennense jugará frente al Ferrol este domingo a partir de las 17:30 horas.

El comunicado dice además, que "los precios para el partido de vuelta del próximo 2 de junio serán de 10 euros en fondos y preferencia, la tribuna 20 euros y los niños gratis". Por su parte, como ya se dijo en pretemporada, los socios abonados accederán al estadio de manera gratuita.

Con todo lo expuesto, el Real Jaén sale al paso de los comentarios entre los aficionados sobre el destino del dinero con el que la Diputación subvencionado al club por haber llegado hasta el play off de ascenso.

Por su parte, la Federación de Peñas y la empresa Viajes Bitoxiria organizarán sendos viajes para acompañar al equipo hasta tierras gallegas con una subvención económica de la propia Federación y abaratando los costes por parte de la empresa de viajes.