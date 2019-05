Varios centenares de vecinos del Polígono del Valle, de Jaén capital, han salido este miércoles a la calle convocados por la asociación vecinal PASSO para protestar por el estado de dejadez que, según denuncian, sufre el popular barrio jiennense. Con cánticos como "Desde el Valle hasta el Tomillo, este Alcalde es muy flojillo", han pedido a las administraciones local y regional más atención para un barrio que "no puede perder más ayudas".

Francisco Gutiérrez, presidente de la Asociación Vecinos Passo, ha explicado que la manifestación viene de tiempo atrás motivada por el abandono al que las administraciones, sobre todo local y regional, han sometido al barrio. "Protestamos por la dejadez a la que nos tiene sometido el Ayuntamiento a esta asociación y a este barrio tan emblemático que coincide con la misma actitud que ahora está teniendo la delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, puesto que desde marzo le venimos solicitando una reunión y no nos da cita ni nos informa, por lo que se puede perder la subvención que hay de 1.300.000 euros para arreglar la zona que hay que arreglar", ha informado.

Viendo que las subvenciones peligran, los vecinos han salido a la calle para empujar porque no pueden permitir "que el barrio se siga deteriorando", señalan. "Nos sentimos olvidados por parte de las administraciones y no entendemos el porqué, porque nos prestamos a ellas y siempre vamos de cara, nunca hemos tenido ningún conflicto. No entendemos porque no nos quieren recibir, informarnos, además un alcalde no puede permitirse no escuchar a una asociación de vecinos, ni éste ni ninguno de España. Tienen que escuchar a sus gentes que son los que conocen la problemática", criticaba Gutiérrez.

Respuesta a Javier Márquez

Sobre las obras en el barrio y ante las palabras este miércoles de Javier Márquez en las que el actual alcalde aseguraba que los vecinos no quieren ceder los espacios gratuitamente y que lo que la asociación de vecinos PASSO defiende es que se expropien a cambio de un desembolso económico, Gutiérrez contestaba que el paseo Virgen del Rocío es de titularidad pública y "no hay que expropiar nada, simplemente adjudicar".

El presidente de los vecinos añadía que para el tema de la expropiación de las plazoletas y sectores "hay mecanismos que sin necesidad de llegar a expropiar se pueden arreglar y el alcalde no es partidario de dar ese paso y sentarse a estudiar ese fórmula y no entendemos el porqué". "No es necesario hacer esa expropiación, aunque si la hace mejor porque este es un barrio abierto y de las zonas disfruta todo el mundo", ha ampliado.