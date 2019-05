Abierto el casting para la serie "La Templanza"

La empresa Acción iMAM ha abierto la convocatoria para participar en el rodaje de la serie "La Templanza" en Jerez. Las inscripciones se deben hacer vía online en la web accionimam.com y una vez hecho el registro la agencia se pondrá en contacto con quienes se hayan apuntado. Se han solicitado varios perfiles que incluyen hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 4 y los 80 años y de raza blanca, negra, latina y mulata. Al tratarse de una serie basada en el año 1860 se pide que no se lleven cortes de pelo modernos ni tatuajes visibles. Asímismo se solicita a los hombres que, a ser posible, no tengan el pelo muy corto y lleven barba y bigote y a las mujeres que no tengan el pelo teñido o con corte moderno.

Los figurantes podrán ser nobles, burgueses, jornaleros, braceros y criados que participarán en diferentes escenas a lo largo de la grabación que se realizará en verano. Desde la empresa señalan que no se necesita experiencia pero valorarán a quien la tenga para hacer alguna figuración especial con frase. Por contra, sí están interesados en contar con gente con tablas en la vendimia ya que La Templanza es una viña. El trabajo es remunerado según el convenio de figuración y se da de alta en la seguridad social por día trabajado.

La serie narra la dramática historia de amor entre Mauro Larrea y Soledad Montalvo que recorre lugares tan pintorescos como México, Cuba, España y Londres. La grabación comenzará en julio y se realizará durante seis semanas repartidas a lo largo del último semestre de 2019.