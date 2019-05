"Nos faltó haber comenzado mejor la liga, pero tengo claro que al equipo hay que ponerle un sobresaliente"

El Xerez DFC planifica ya la próxima temporada y es probable que pronto anuncie la continuidad de Andrés García Tébar al frente del equipo.

El técnico manchego ha firmado un tramo final de liga “sobresaliente” y el club, por ahora, no se plantea un escenario distinto al de la renovación del entrenador, que ha estado a punto de clasificar al equipo en la liguilla de ascenso a Segunda B.

El paso de los días, tras lo ocurrido en el tramo final de la última jornada del campeonato, parece serenarlo todo y ahora, la decepción da paso al análisis para sacar conclusiones y evitar cometer en el futuro los mismos errores.

En declaraciones a la Cadena SER, García Tébar reconoce que aún sigue estando “un poco desilusionado, sobre todo por mis jugadores que han sufrido más que yo, cuando llegué era el último tercio del campeonato y ellos sinceramente, se merecían haber estado en el bombo, han trabajado sensacional. Yo he estado en muchos sitios y en pocos me he encontrado a un grupo tan unido y comprometido”.

Dándole vueltas a esos últimos cinco minutos fatídicos del campeonato, el preparador xerecista reconoce que “lo nuestro es para estudio, yo creo que esto no ha pasado nunca, este grupo era muy difícil. En los 18 grupos antes de la última jornada ya estaba todo decidido, pero aquí salvo el Cádiz, los que estaban podían entrar o salir en cualquier momento”.

No tiene dudas en calificar de “sobresaliente” el trabajo de todos, “que un equipo como el nuestro que ha estado 28 jornadas sin perder, que hemos sido de los menos goleados del fútbol español, que hemos estado más de mil minutos sin encajar un gol, no haya entrado en la liguilla por tres minutos, por un gol del Algeciras, es increíble”, lamenta.

A la hora de analizar el déficit del equipo esta temporada, no encuentra una única explicación, “han sido 42 partidos, una liga muy larga y han pasado muchas cosas, pero lo que nos ha faltado quizás haber arrancado mejor la liga. En los primeros diez partidos perdimos cuatro de los cinco encuentros que hemos perdido en toda la temporada. Sumamos en diez jornadas prácticamente el 50% de los puntos y quizás eso nos ha lastrado”.

Lo que sí está García Tébar es “tremendamente agradecido a la Junta directiva y a Edu Villegas por el apoyo que me han dado en todo momento. He estado muy feliz, de hecho cuando firmo mi contrato fijamos las condiciones por si jugamos la liguilla para la próxima temporada, con unos objetivos y cantidades que ya estaban pactadas, no sé si seguiré pero claro que me gustaría”, concluye.